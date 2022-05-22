Çatışmaların yaşandığı Batı Darfur'a yardım

Sudan'ın Batı Darfur bölgesinde kabileler arasında yaşanan çatışmalar sonucu 95 binkişi farklı bölgelere göç etmek zorunda kaldı, 213 kişi ise hayatını kaybetti. İHH İnsani Yardım Vakfı, çatışmalardan etkilenen ve farklı noktalara göç eden kişilere yönelik acil yardım çalışmaları başlattı.

Sudan'ın Batı Darfur bölgesinde, toprak bölüşümü, mera kullanımı ve su paylaşımı gibi konularda yaşanan anlaşmazlık sonucu kabileler arasında çatışmalar yaşandı. Yaşanan çatışmalar sebebiyle 95 bin kişi yerinden oldu. 44'ü çocuk, 21'i yaşlı, 19'u ise kadın olmak üzere 213 kişi hayatını kaybetti ve 170 kişi de ağır şekilde yaralandı.

Acil yardım çağrısı yapıldı

Çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu göçmenlerin büyük kısmı yanlarına eşya dahi alamadan yaşadığı yerleri terk etmek zorunda kaldı. Aileler, çatışmaların yaşandığı noktalardanCineyniye, Krenik, ve Em Dejjoka bölgelerine sığındı. Ailelerin temel gıda ve barınma ihtiyaçları devam ederken, Sudan devlet makamları da yaşananların ardından acil yardım çağrısında bulundu.

İHH bölgede çalışma başlattı

Kısa bir süre içerisinde acil yardım çalışmaları başlatan İHH İnsani Yardım Vakfı, bölgeye yardım için gelen ilk yabancı kuruluş oldu. Çalışmalar kapsamında İHH tarafından şuana kadar, 260 aileye kumanya dağıtıldı ve 500 çocuğa oyuncak hediye edildi. İHH ekipleri ayrıca, 40 adet büyükbaş hayvanın kesimini gerçekleştirerek çatışmalardan etkilenen 800 aileye de et dağıtımında bulundu.

Destek olmak için

İHH'nın Sudan'daki çalışmalarına destek olmak isteyen hayırseverler, tüm operatörlerden SUDAN yazıp 3072'ye kısa mesaj göndererek 10 TL destekte bulunabiliyor. Daha fazla bağış yapmak isteyenler ise İHH'nın internet sitesinden online bağış yolu ile ya da İHH'nın banka hesap numaralarına açıklama kısmına SUDAN yazarak istediği tutarda yardım edebiliyor.