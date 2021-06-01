‘Çarşı fena karıştı!’

Televizyon yazarı Yüksel Aytuğ, Demet Akalın ve Alişan’ın Star TV’de birlikte sunduğu sabah programından ayrılmalarına sebep olmakla suçladıkları şarkıcı Seda Sayan ile aralarındaki kavgayı yazdı…

Star TV'de Demet Akalın ile Alişan'ın sunduğu sabah programı yayından kaldırılınca ortalık toz dumana boğuldu.

Önce Demet Akalın, programının bitirilmesine sebep olduğunu düşündüğü Seda Sayan'ı sosyal medyada takipten çıktı. Seda Sayan ise "Ben kimsenin ekmeğiyle oynamadım" diyerek bir savunma videosu yayınladı. Demet Akalın da buna cevap olarak "Ekiple üzüntümüzden ağlarken sen bize 'Ben başlıyorum' diye mesaj attın. Cenaze evine davulla gelinmez" dedi. Alişan da partnerinin bu mesajını kendi hesabında paylaştı. Seda Sayan'a destek ise eski eşi Nihat Doğan'dan geldi. Doğan, Demet Akalın'ı hedef alarak, "Reytingde ilk 200'e giremedin. Ne kadar ekmek, o kadar reyting" diye yazdı.

Olay giderek büyüyünce, sabah programı yapan pek çok ünlü de tartışmaya katıldı. Songül Karlı, "Ben kimsenin ekmeğiyle oynamadım" diyen Seda Sayan'a "Bilmez miyim?" diye göndermede bulundu. Bir başka sabah programı sunucusu Lerzan Mutlu da fırsatı kaçırmadı. Bir dönem "Seda benim ekmeğimle oynadı" diye demeç veren Mutlu, Pinokyo oyuncağıyla poz verdiği bir fotoğrafını paylaştı. Demet Akalın da Lerzan Mutlu'nun paylaşımına gülücük ve alkış emojisi bırakarak destek verdi. Lerzan Mutlu daha sonra bir de mum fotoğrafı yayınlayarak "yalancının mumu" imasında bulundu.

Aman ki ne aman... Konserlerin, düğünlerin, ekstraların olmadığı pandemi döneminde belli ki sabah programı yapmak ünlüler için en büyük kurtarıcı haline gelmiş. Yani ekmek artık reyting canavarının midesinde. Ayrıca bu tartışmanın seviyesi giderek düşmeye aday. Bir de büyük rantların olduğu her yerde o işin 'mafyası' türer. Aman diyeyim...

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.