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TIMETURK / YAŞAM / Çarptığı araçtan kaçarken kamyonete çarpıp takla attı: 2 yaralı

Çarptığı araçtan kaçarken kamyonete çarpıp takla attı: 2 yaralı

Edirne'de bir otomobile çarpıp kaçan kaçan otomobil sürücüsü, kavşakta kırmızı ışık ihlali yapınca bu kez kamyonete çarparak takla attı. Kazada, otomobil ve kamyonet sürücüsü hafif yaralandı.

2 Saat Önce
2021-11-15 19:44:51
Çarptığı araçtan kaçarken kamyonete çarpıp takla attı: 2 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Talatpaşa Caddesinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Koray D. yönetimindeki 22 BF 984 plakalı otomobil, Nuray A. yönetimindeki 39 SP 670 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonrası hızla bölgeden kaçan Koray D., iddiaya göre İstasyon Mahallesi ayrımında bulunan trafik ışıklarına geldiği sırada kırmızı ışık uyarısına uymayarak geçmek istedi. Bu sırada İstasyon Mahallesi'ne dönmek isteyen Gökhan K. yönetimindeki 22 ABU 308 plakalı kamyonete çarpan Koray D. yönetimindeki otomobil savrularak takla attı.

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Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yol kenarında yan yatarak duran araçtan yaralı olarak çıkarılan Koray D. ve kamyonet sürücüsü Gökhan K. bölgeye gelen 112 ekipleri tarafından Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Polis ekiplerinin bir süre trafiği kontrollü olarak sağladığı cadde üzerinde bulunan iki araç, çekici yardımıyla kaldırıldı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor. DHA

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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