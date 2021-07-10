Çare Derneği “Kurbanını Seyret” sloganı ile Kurban Bayramı faaliyetlerine başladı

Çare Derneği “Kurbanını Seyret” sloganı ile yola çıktığı bu kurban zamanında, bu sene de hayırsever Müslümanlar ile uzak coğrafyalarda kardeşlerini bekleyen ihtiyaç sahibi Müslümanlar arasında köprü işlevi görmeye devam edecek.

Çare Derneği, “Bu Kurban Kardeşinle Ol” sloganı ile 2020 yılında kurban sevincini hanelere taşıdı. 2020 yılında Covid-19 pandemisi gölgesinde yaşanılan kısıtlamalara rağmen Çare Derneği, Türkiye'de dahil olmak üzere toplam 16 ülkede kurban kesim faaliyetleri yürüttü. Toplamda 65 bölgede 1 milyon 100 bin kişi, hayırseverler tarafından bağışlanan kurban hisselerinden faydalandı. Bu sene de hız kesmeden kurban bayramı faaliyetlerine devam edecek olan Çare Derneği, vekalet yoluyla hayırseverlerin kurban bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

12 yıldır her kurban bayramında hayırseverlerin bağışlamış olduğu kurban hisselerini ihtiyacın yoğun olduğu bölgelerdeki Müslümanlara ulaştıran Çare Derneği, kesilen her kurban için video kaydı alarak hayırseverlerin isimlerini okuyup kendilerine göndermiştir.

Kurban hisse bedeli ne kadar?



Kurban bağışı yapmak isteyen hayırseverler, derneğin bu yıl faaliyet programına aldığı ülkelere göre belirlenen kurban hisse bedelini ödemeleri gerekmektedir. Ülkelere göre kurban hisse bedelleri şöyledir:

-Uganda, Tanzanya, Burkina Faso, Pakistan, Kamerun, Çad, Kenya, Etiyopya, Nijerya, Somaliland, Filipinler 670 TL

-Filistin 2000 TL

-Arakan (Bangladeş) 900 TL

-Afganistan 750 TL

-Yemen 850 TL

-Türkiye 1300 TL

Kurban hisse bedelleri nasıl ödenir?

Kurban hisse bedelini bağışlamak isteyen hayırseverler Çare Derneği'ne

-Banka hesap numaralarına havale/EFT yolu vasıtasıyla

-İnternet üzerinden online bağış

-Dernek merkezlerine müracaat ederek

ödemelerini yapabilirler. Ödemeler arefe günü mesai saatine kadar devam etmektedir. Mesai saati dışında ise kredi kartı vasıtasıyla ödemeler yapılabilir.

Öncelik ihtiyaç sahibi bölgelerde

Hayırseverler tarafından yapılan bağışlar, yine hayırseverlerin talepleri doğrultusunda veyahut Çare Derneği'nin belirlemiş olduğu ihtiyaç sıralamasına göre ülkelere gönderilir. Bu ülkelerde alınan kurbanlar, ülkenin şartları göz önünde bulundurularak alınır. Hayırseverlerin kurban hisseleri bayram namazından hemen sonra kesilmeye başlanılır ve kesim işlemi tamamlandıktan sonra vekalet sahiplerine kısa mesaj gönderilir.

Bu süreçte gerekli hassasiyeti gösteren Çare Derneği ekipleri, uygun ortam ve koşullarda dört mezhebinde ittifak halinde olduğu İslami usul ve akidelere göre kesilen hayvanların videolarını çekerek, bağışı yapan hayır sahiplerine gönderir.

Çare Derneği'nin diğer faaliyetleri

Çare Derneği, kurulduğu ilk günden beri ekipleriyle mazlum coğrafyalarda birçok önemli işe imza atmıştır ve atmaya da devam etmektedir. İşte Çare Derneği'nin diğer faaliyetleri:

-Ramazan Organizasyonu

-Su Kuyusu

-Yetim ve Yetimhane Faaliyetleri

-İnsani Yardım

-Kalıcı Eserler

-Sağlık

-Acil Yardım

-Eğitim

-Engelliler

-Çare Spor

-Sadaka, Zekat ve diğer her türlü bağış

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.