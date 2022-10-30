Cantekin Şimşek Kimdir?

Cantekin Şimşek 1984 yılında İstanbul’da doğmuştur.

Balıkesir üniversitesi işletme bölümünden mezun olduktan sonra çeşitli hastanelerde yönetici olarak çalışmıştır. Haliç Hospital'de muhasebe müdürü olarak çalıştıktan sonra Özel Okmeydani Hastanesi'nde işletme müdürlüğü ve Santeplus Hastane Grubu'nda işletme direktörlüğü yapmıştır. 2017 yılında Avrasya Hastanesi'nin Medikal Estetik ve Plastik Cerrahi biriminin işletmesini alarak sağlık sektöründeki tecrübelerinin ışığında, sağlık turizmi alanında da ülkemizin tanınan isimlerinden biri haline gelmistir. 2018 yılında İstanbul'un en merkezi semtlerinden biri olan Mecidiyeköy'de Estetikland'i kurarak sağlık turizmi, saç ekimi, plastik cerrahi ve medikal estetik alanında edindiği birikimlerin pek çok kişiye ulaşmasını sağlamıştır. Yurt içinde alanında uzman birçok doktor ile çalışmalarına devam ederken yurt dışında da oldukça önemli iş ortaklıkları sağlamıştır.