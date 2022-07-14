DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

17,4480 ₺

EURO

17,5029 ₺

ALTIN

958,99 ₺

BİST

2.382,44 ₺

TIMETURK / YAŞAM / Çankırı'da kafatası ve kemikler bulundu

Çankırı'da kafatası ve kemikler bulundu

Çankırı'nın Yapraklı ilçesine bağlı İkizören köyünde, insana ait olduğu değerlendirilen kafatası ve kemikler bulundu.

2 Saat Önce
2022-07-14 18:47:49
Çankırı'da kafatası ve kemikler bulundu

İkizören köyünde, geçen günlerde etkili olan yağışın ardından suyun toprağı aşındırmasıyla Sağlık Sokak'ta, insana ait olduğu değerlendirilen kafatası ve kemikler bulundu. Köy muhtarı Ömer Ünver, durumu jandarmaya bildirdi.

62cfe8e9470a9b0958154ebb

Muhtar Ünver, "Köyümüzün ihtiyarları, bu mevkide Rum mezarlarının olduğunu söylüyor ama kıbleye doğru yatırılmış, Müslüman mezarı gibi görünüyor.

62cfe8e9470a9b0958154ebe

Durumu jandarmaya bildirdim, Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne yönlendirdiler. Onlara da bilgi verdim. Gelip inceleyecekler" dedi. DHA

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş