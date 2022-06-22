Caner Ünvanlı kimdir?

1995 İstanbul doğumlu olan Caner Ünvanlı, 2015 yılında İstanbul Arel Üniversitesi'nden mezun olmuştur.

2016 yılından itibaren Turkuvaz Medya bünyesinde sırasıyla kameraman, sosyal medya uzmanı görevlerini üstlenmiştir. 2020 yılında Turkuvaz Meyda'da aktif şekilde çalışırken sosyal mecralarda birçok başarılı freelance sosyal medya işlerine imza atmıştır. Freelance işleri git gide büyüyen Caner Ünvanlı aktif olarak çalıştığı Turkuvaz Medya'dan ayırılarak sadece freelance olarak sosyal medya dünyasında büyük bir adım attı.

Sosyal Medya Uzmanlığında büyük bir ivme elde eden Caner Ünvanlı bir çok kurumsal, global ve yerli markalara hizmet vermeye devam etmekte. Kendi kurduğu alt yapı paneller ile birçok mecrada büyük işler yapmayı sürdürüyor.

Verification (Mavi tik, Doğrulanmış Hesap) hizmetinde önde gelen isim olmayı başardı

Intagram, Twitter, Youtube vb. gibi platformlarda ünlü isimlere verification hizmeti veren Caner Ünvanlı onlarca Türk sanatçının hesabını doğrulamış bulunuyor. Bu konu da bol referansı bulunması, bu iş için tercih edilen isim olarak anılıyor.

Caner Ünvanlı, resmi iş hayatını ise aktif olarak INFLOW Summits&Awards - GAIA Agecny şirketinde Sr Content Marketing Specialist yetkisi ile sürdürmektedir.