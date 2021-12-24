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Canberk Öztürk Miami'de hayatı ve girişimci olmayı anlatıyor
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TIMETURK / YAŞAM / Canberk Öztürk Miami'de hayatı ve girişimci olmayı anlatıyor

Canberk Öztürk Miami'de hayatı ve girişimci olmayı anlatıyor

Geçtiğimiz günlerde Türkiye’den birçok insanın yatırım yapmak istediği Miami, Florida bölgesi hakkında daha fazla bilgi edinmek için araştırmalarımıza başladık ve bu konu hakkında görüşebileceğimiz kişilerin listesini çıkardık. Listede önde gelen isimlerden bir tanesi Canberk Öztürk oldu.

44 Dakika Önce
2021-12-24 11:31:20
Canberk Öztürk Miami'de hayatı ve girişimci olmayı anlatıyor

Kendisi 6 senedir Miami'de yaşıyor ve bizlere orada yaşamak, girişimci olmak ve emlak yatırımları hakkında bilgi veriyor olacak.

Kendisine ilk sorumuz ne yaptığını ve oradaki yaşamını nasıl sürdürdüğünü sormak oldu.

“Öncelikle beni konuk ettiğiniz için teşekkürler. Ben 6 senedir Miami'de yaşıyor ve E-Ticaret ile uğraşıyorum. Aynı zamanda burada büyük bir tekstil firmasına E-Ticaret ve pazarlama üzerine danışmanlık yapıyorum.”
Amerika Miami'de Yaşam hakkında biraz bizlere bahsedebilir misiniz?

“Tabii ki. Miami Amerika'nın en güney noktasında yer almaktadır ve bu yüzden Amerika'nın en sıcak iklimine sahiptir. Miami'de yaşam oldukça salaş ve farklı eğlenceler ile doludur. Dört bir yanı Kübalı, Venezuela'lı ve Kolombiya'lı insanlarla çevrilidir. Bu sebepten ötürü İspanyolca ana dili haline gelmiştir.

Belediye başkanı Francis Suarez'in vermiş olduğu kararlar ve yapmış olduğu akıllıca anlaşmalar sayesinde Miami son zamanlarda emlak ve teknoloji adına akıl almaz gelişimler göstermektedir. California ve New York bölgesinden buraya taşınmak isteyen onlarca insanla karşılaşıyorum ve popülasyonun son zamanlardaki artışını net bir şekilde gözlemleyebiliyorum.

İnsanlar Miami'ye “teknolojinin yeni kalbi”, “Yeni silikon vadisi işte burası olacak” gibi söylemlerde bulunuyor.”

Biraz emlak hakkında düşüncelerinizi anlatabilir misiniz?

Tüm bu haberlerden ve popülasyon artışından dolayı doğal olarak ev fiyatları da tavan yapmış durumda. 6 ay önce kiralayacağınız iki odalı bir daireye şu an 1,5 katı daha fazla para vereceğinizden hiç şüpheniz olmasın.

Kimisi için iyi, örnek vermek gerekirse emlak yatırımcıları için satmanın en doğru zamanı şu an. Çünkü piyasanın hiç bu kadar hızlı tavan yaptığı görülmemiş, ancak burada yaşayan öğrenciler veya durumu iyi olmayan aileler için pek iyi olduğu söylenemez. Kiraların yükselmesi herkesi etkiliyor.”

Peki bu popülasyon artışı ve şehrin hızlı gelişimi sizi nasıl etkilemekte?
“Ülkedeki genel enflasyon oranı %5.4. Geçtiğimiz yıllara kıyaslamaya göre neredeyse 2 katı. Bu durumun etkisini kişisel hayatımda hissetmeye başladım, az da olsa alım gücümüzün azaldığı kendi kendini belli ediyor. Ancak iş olarak bakıldığında, ben E-Ticaret işlerimde yükselişten başka bir şey görmedim 2020'den beri. Tanıdığım ticaret yapan insanların işleri de 2019 a kıyaslamaya göre çok çok daha güçlü bir tüketim hızı ile devam etmekte.

Ticari tereddütlerim henüz bulunmamakta, ancak gelecekte ne olacağını bilemeyiz.
Tek söyleyebileceğim şey Online Ticaretin önünün kesinlikle açık olduğunu görüyor olmam.”

Çok teşekkür ederiz. Sizi tekrar konuk olarak aldığımız bir günde görüşmek üzere.

“Ben teşekkür ederim.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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