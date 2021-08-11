Canan Volkan Çetin: Türkiye'nin En Fit, En Hit ve Örnek Çifti.

Canan Volkan Çetin çifti sosyal medya adreslerinden verdikleri mesajlarla ülkenin en sevilen ailesi haline geldi.

Binlerce takipçisi olan aile verdikleri samimi aile pozu ile ülkenin en çok takipçisi olan ailesi oldu.

Emsal doğan güzellik merkezinin sahibi



Canan Elvan Çetin şimdilerde etilerde herkesin rağbet ettiği güzellik merkezi'ni işletiyor.



Gerek mankenlere taş çıkartacak vücut hatları, gerek sempatik tavırları ve gerekse Türk ailelerine yakışır verdikleri güzel mesajlarla ülkenin göz bebeği haline geldiler aşırı sempatik ve alçak gönüllü olmalarında daha da takipçilerinin ilgisini çekiyor

Kendisinin açıklarında



Ailem ile işimi çok seviyorum onlarla kaliteli zaman geçirmek en büyük tutkum işimde gösterdigim titizliği ve düzeni günlük hayatımda da uyguluyorum dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.