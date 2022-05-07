Canan Arıtman hayatını kaybetti

22'nci ve 23'üncü Dönem CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman, 72 yaşında hayatını kaybetti.

Canan Arıtman'ın cenazesinin 8 Mayıs Pazar günü (yarın) Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Arıtman'ın vefatının ardından siyasiler de sosyal medya hesaplarından mesaj yayınladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, sosyal medya hesabında, Arıtman için; “Milletin Meclisi'nde İzmirimizin temsilcisi olmuş, 22. ve 23. dönem milletvekilimiz Canan Arıtman'ı yitirmenin hüznünü yaşıyoruz. Mücadeleci ve renkli kişiliğiyle örnek olmuş kıymetli Arıtman'a Allah'tan rahmet, kederli ailesi, yakınları ve parti örgütümüze başsağlığı dilerim” mesajını paylaştı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, sosyal medya hesabında; “Yıllarca milletvekilimiz olarak mücadele eden kıymetli büyüğümüz 22. ve 23. Dönem İzmir Milletvekilimiz Canan Arıtman'a Allah'tan rahmet, ailesine ve partimize başsağlığı diliyorum” açıklamasını yaptı.

CHP Grup Başkanvekili, Manisa Milletvekili Özgür Özel, “Yaşamını yitirdiğini büyük bir üzüntü ile öğrendiğimiz 22. ve 23. Dönem İzmir Milletvekilimiz Canan Arıtman'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum” ifadelerine yer verdi.

CHP Grup Başkanvekili, Sakarya Milletvekili Engin Özkoç da “22. ve 23. Dönem İzmir Milletvekilimiz Canan Arıtman'ı yitirdik. Arıtman'a Allah'tan rahmet, ailesine, partimize ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" yazdı.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan da, "İzmirimizin ve partimizin en renkli siyasetçilerinden sevgili Canan Arıtman'ı kaybettik. Neşesi, inatçı mücadelesiyle hatırlayacağım. Allah rahmet eylesin. Ailesine, sevenlerine, CHP büyük ailemize baş sağlığı dilerim" ifadesini kullandı.

Canan Arıtman kimdir?

Arıtman, 1 Ocak 1950 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni tamamladıktan sonra yine Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'nda uzmanlık ihtisasını yaptı. Kadın doğum uzmanı (Jinekolog Operatör) olarak serbest doktorluk yapan Canan Arıtman, ayrıca Karşıyaka Belediye Meclis Üyeliği, İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği ve Meclis Başkanvekilliği ile Sağlık Komisyonu Başkanlığı görevlerinde de yer aldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 22. ve 23. Dönem CHP İzmir Milletvekilliği yapan Arıtman, 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde partisinden İzmir Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı olmuştu.