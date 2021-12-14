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TIMETURK / YAŞAM / Canan Alaoui Güney, kadınlara sporu eğlenceli hale getiriyor

Canan Alaoui Güney, kadınlara sporu eğlenceli hale getiriyor

Estetiksiz vücut geliştirmenin yanı sıra estetik sonrasında vücudu diri tutma konusunda bireylere profesyonel destek sunan Kişisel Eğitim Uzmanı Canan Alaoui Güney, kadınların sporu eğlenceli bir şekilde yapmasını sağlayan yöntemlere sahip.

1 Saat Önce
2021-12-14 19:53:06
Canan Alaoui Güney, kadınlara sporu eğlenceli hale getiriyor

Almanya'da yaşayan ve kadınların kickboks ile streslerini azaltmasına yardımcı olan Canan Alaoui Güney, uzmanlık alanıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu: “Kadınların kendilerini fiziksel ve ruhsal anlamda çok daha güçlü hissedebilmesi için onlara uzman desteğinde bulunuyorum. Biliyorsunuz, gündelik hayat içerisinde pek çok durum, kadınların stres yaşamasına ve gerilmesine neden oluyor. Hayatın içerisinde var olan bu durumlardan daha az etkilenebilmek ve stresimizi kontrol edebilmek için kendimizi dinlemeli ve vücudumuzun ne dediğine kulak vermeliyiz. Ben reiki yaparak kadınların ruhsal anlamda kendilerini çok daha iyi hissetmelerini sağlıyorum. Bunun yanı sıra kickboks derslerimle de kadınların fiziksel anlamda güçlenmesine destek oluyorum.”

“Vücudunuzla Birlikte Zihninizi de Eğitin!”

Vücudun yanı sıra zihnin de eğitilmesi gerektiğini belirten Canan Alaoui Güney, “Hem vücut hem de zihin eğitilmelidir. Gündelik yaşam içerisinde sürekli kendimizi stresten koruma ve savunma eğilimindeyiz. Birçok sorun, ister istemez strese neden oluyor. Bunun yanı sıra diğer insanlarla iletişimlerimizde sürekli savunmacı bir anlayışa sahibiz. Bunların her biri, aslında ruhumuzun eğitime ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Kendinizi dinlemeli, kendinize bütün kaygılarınızdan uzaklaşacak bir zaman ayırmalısınız. Bunun için biz, meditasyon yapıyoruz. Böylelikle büyük bir arınmaya dahil oluyor, kendimizi çok daha iyi hissediyoruz. Meditasyonun düzenli bir şekilde yapılması çok önemli. Meditasyon sırasında bütün kaygılardan, olumsuz iç sesimizden uzaklaşarak sakinleşiyoruz.” ifadelerinde bulundu.

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“Yakında Kendi Koleksiyonum Çıkacak!”

Yakın zamanda kendi koleksiyonunun çıkacağını ve bu koleksiyonun satın alınabileceğini ifade eden Canan Alaoui Güney, açıklamalarını şu sözlerle noktaladı: “Yakında Strong, Strong for Woman koleksiyonlarım çıkacak. Bunları satın alarak ev ortamında fiziksel ve ruhsal anlamda kendinizi güçlendirebilirsiniz. Önemli olan, kadınların sistemli bir şekilde kendilerine vakit ayırmaları. Kendinizi dinlediğinizde, kendinize vakit ayırdığınızda olaylar için çok daha doğru bir bakış açısı geliştirdiğinizi göreceksiniz. Bu, yaşam kalitenizi de yükseltecek ve kendinizi çok daha huzurlu hissedeceksiniz. Bu nedenle kendinize zaman ayırmayı unutmayın!”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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