Çanakkale Köprüsü uzunluğu ne kadar? 1915 Çanakkale Köprüsü yüksekliği ne kadar? Çanakkale Köprüsü kaç km?

Çanakkale Köprüsü uzunluğu ne kadar? Asya ve Avrupa Yakası bir kez daha Çanakkale Köprüsü ile birleşti. Dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü olarak tarihe geçen Çanakkale Köprüsü'nün genişliği, uzunluğu, yüksekliği merak ediliyor. Çanakkale Köprüsü kaç km? İşte merak edilen Çanakkale Köprüsü detayları...

Asya ve Avrupa Yakası bir kez daha Çanakkale Köprüsü ile birleşti. Dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü olarak tarihe geçen Çanakkale Köprüsü'nün genişliği, uzunluğu, yüksekliği merak ediliyor. Çanakkale Köprüsü kaç km? İşte merak edilen Çanakkale Köprüsü detayları...

Çanakkale Köprüsü uzunluğu ne kadar?

1915 Çanakkale Köprüsü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile hizmete girdi. Köprü Lapseki Şekerkaya ile Gelibolu Sütlüce mevkiinde inşa edildi.

18 Mart 2017 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temelini atmasıyla başlanan projenin açılışı yine 18 Mart günü yapıldı.

Çanakkale Köprüsü'nün toplam uzunluğu 4608m olarak belirtildi.

1915 Çanakkale Köprüsü yüksekliği ne kadar?

Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı gün olan 18 Mart'ı simgeleyen 318 metrelik yüksekliğiyle 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kuleleri, Fransa'nın başkenti Paris'in simgesi olan ve 300 metre yüksekliğe sahip Eyfel Kulesi'ni geçti.

Çanakkale Köprüsü özellikleri

1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları 318 metrelik yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeliyor. Çanakkale Savaşı kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın sırtında taşıdığı top mermisini sembolize eden, 4 kulenin de tepesinde yer alacak, her biri 75 ton ağırlığında ve 20,5 metre yüksekliğindeki 4 top mermisi figürünün montajı ise sürüyor.

"En"lerin projesi olarak anılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ana kablosunda dünyanın çevresini 4 kez dönebilen 162 bin kilometrelik tel kullanıldı. Kule kesonları alan olarak kıyaslandığında bir futbol sahası büyüklüğünü kapsarken köprüde kullanılan 227 bin metreküplük beton ile 100 metrekarelik 5 bin 900 adet dairenin yer aldığı 25 bin nüfuslu bir ilçe kurulabiliyor.

.