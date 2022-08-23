Çağlar Ökten Kimdir? Çağlar Ökten’in Hayatı
Çağlar Ökten kimdir, nerelidir? Seda Sayan’ın eşi kim? Çağlar Ökten nereli? Müzisyen Çağlar Ökten, ünlü şarkıcı Seda Sayanla geçtiğimiz aylarda Beşiktaş Belediyesinde evlendi. Çağlar Ökten ve Seda Sayan çifti aralarından ki yaş farkından dolayı çok konuşulmuştu. Şimdi sizlere Seda Sayan ile evli olan Çağlar Ökten hakkında merak edilenlere değineceğiz. İşte merak edilen tüm detaylar.
2022-08-23 20:10:16
Çağlar Ökten Kimdir?
Çağlar Ökten, 21 Haziran 1987 tarihinde Mersin'in Tarsus ilçesinde dünyaya geldi. Ökten'in babası elektrik teknisyeni, annesi ise ev hanımıdır. Çağlar Ökten, küçük yaşlardan itibaren müzik ile iç içe yaşadı. Ökten pop müzik dinlemiş ve seslendirmiştir. Çağlar Ökten daha çok küçük yaşlardan beri şarkı söylediğini belirtip okul müsamereleri ile başladığı sahne kariyerine dayısının işlettiği düğün salonu ile devam etmiştir. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu olan Ökten, Sayan'ın sunduğu televizyon programında solistlik yapıyor. Şimdilerde 2022 yılında ünlü sanatçı Seda Sayan ile dünyaevine girdi.
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