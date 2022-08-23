Çağlar Ökten Kimdir? Çağlar Ökten’in Hayatı

Çağlar Ökten kimdir, nerelidir? Seda Sayan’ın eşi kim? Çağlar Ökten nereli? Müzisyen Çağlar Ökten, ünlü şarkıcı Seda Sayanla geçtiğimiz aylarda Beşiktaş Belediyesinde evlendi. Çağlar Ökten ve Seda Sayan çifti aralarından ki yaş farkından dolayı çok konuşulmuştu. Şimdi sizlere Seda Sayan ile evli olan Çağlar Ökten hakkında merak edilenlere değineceğiz. İşte merak edilen tüm detaylar.