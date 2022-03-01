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Çağla Şikel koronavirüse mi yakalandı? Çağla Şikel'in sağlık durumu

Çağla Şikel koronavirüse mi yakalandı? Çağla Şikel'in instagram adresi üzerinden yaptığı paylaşım sevenlerini üzdü. Testinin pozitif çıktığını belirten Şikel'in sağlık durumu nasıl? İşte merak edilen Çağla Şikel haberi...

2 Saat Önce
2022-03-01 11:12:57
Çağla Şikel koronavirüse mi yakalandı? Çağla Şikel'in sağlık durumu

Çağla Şikel'in instagram adresi üzerinden yaptığı paylaşım sevenlerini üzdü. Testinin pozitif çıktığını belirten Şikel'in sağlık durumu nasıl? İşte merak edilen Çağla Şikel haberi...

Çağla Şikel koronavirüse mi yakalandı?

Hafta içi her gün Çağla ile Yeni Bir Gün isimli programla sevenlerinin karşısına çıkan Çağla Şıkel instagram adresi üzerinden sevenlerini üzecek haberi paylaştı. Kovid-19 sürecinin başlarından beri ilk kez pozitif olduğunu aktaran güzel oyuncuya destek mesajları yağdı.

Güzel manken instagram hesabından; "Merak edenler için ilk kez pozitifiz ama iyiyiz bir süre dinleneceğiz." sözlerini paylaştı.

Arnavutköy'de konuşmak istemedi

Geçtiğimiz günlerde Şikel, görüntülendi. Arabasından indiği sırada gazetecilerle karşılaşan Şikel, basın mensuplarına, "Arkadaşlar bu akşam konuşmasak olur mu?" diyerek, teşekkür etti. .

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