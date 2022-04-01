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Çağdaş Çelik: “Son zamanlarda aynaların maliyetleri arttı”
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Çağdaş Çelik: “Son zamanlarda aynaların maliyetleri arttı”

Pandemi ardından süregelen ve son zamanlarda artan maliyet karşısında, ayna Sektöründe çizgiyi korumaya devam ediyoruz. Çağdaş Çelikartan talepler uzman kadrolarımızla ARGE yapıpmüşterilerin olumsuz etkilememeye gayret edildiği, artan ilgi ve alakaya karşılık yeni projelere devam edildiğini belirti.

1 Saat Önce
2022-04-01 15:12:26
Çağdaş Çelik: “Son zamanlarda aynaların maliyetleri arttı”

Ayna sektörüyle birlikte mobilya sektöründe de iş hacminin arttığı ayna Tasarımlarının yoğunlaştığını ve durum ne olursa olsun müşterilerin istediği tasarımlarda sınır Tanımadığın belirti. Çağdaş Çelik İç tasarım olarak kullanılan aksesuarların en başında gelen ayna etkili Kullanımda önemli araç. Yaşadığımız alanların ışık almasını ve aydınlanmasını tasarım aynalarla Sağlarız ve çerçevelerle de oldukça şık görünür müşterilerin istediği her tarzda aynaların üzerinde Tasarımcılarımız ile çalışılır.

Ayna Dükkanım CEO'su Çağdaş Çelik: “Bazı ürün gruplarında fiyat artışları yaşanmasına rağmen, talep patlaması yaşayan ayna Sektörüne, uzman kadromuz ve tasarım ürünlerimizle müşterilerimize sınırsız seçenek sunuyor, Çoğu kişinin yaşam alanı konforunu artırıyoruz sektörü canlandırmaya devam edeceğiz” Açıklamasında bulundu.

Çağdaş Çelik Türkiye öncülerinden ileri gelen “Ayna Dükkanım” ihtiyaçlara yönelik talepler! göz önünde bulundurarak kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Yaşam alanınızı lüks görünümüyle zenginleştiyoruz.

Tasarımlarımız tüm gözleri üzerine çekiyor. Yaşadığınız evden tutun, Holding, Yalı, Hotel, Rezidans, Spormerkezlerine hatta masaja Gittiğimiz spa salonlarına kadar baştan aşağı devasa aynalarla kaplatıp hayatın her alanına yenilik Katıyoruz online ya da “Ayna Dükkânıma” gelerek tasarımlarımızı sahip olabilirsiniz.

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https://aynadukkanim.com/ .

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