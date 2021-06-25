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Cafer Andıç bir ödül daha aldı

“Evos Angels “ Bu yıl 9 Haziran 2021 tarihinde düzenlenen 11. Evos Angels Gecesi etkinlikleri kapsamında verilen 9. Dijital Dünyanın Enleri Ödüllerinden biri de Cafer Andıç’ın oldu.

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25.06.2021 15:00:31
Cafer Andıç bir ödül daha aldı

“Evos Angels “ Bu yıl 9 Haziran 2021 tarihinde düzenlenen 11. Evos Angels Gecesi etkinlikleri kapsamında verilen 9. Dijital Dünyanın Enleri Ödüllerinden biri de Cafer Andıç'ın oldu.

Ünlülerin moda kumaşçısı olarak ünlenen Cafer Andıç, aldığı ödülle ilgili olarak “ bizi takip eden ve çalışmalarımızı takdir edenler, bu ödüle layık görmüş ve oy kullanmışlar. Hepsine teşekkür ediyorum. Bu yıl Yılın En İyi Moda Kumaşçısı olarak ödül aldım. Umarım gelecek yıl birkaç dalda aday gösterilirim ve onların hepsini de kazanırım. Bu ödül benim mesleğimde oldukça prestijli ve önemli bir ödül. Bu ödüle layık görülmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum” dedi.

Bu ödülü de daha önce aldığı pek çok ödülün yanına guru köşesine koyan Cafer Andıç, yaklaşan projesinin de heyecanıyla sarılı olduğunu “ Önümüzde çok büyük bir defile projesi var. Daha önce 1970 yılında ilki gerçekleştirilen defilenin bir benzeri bugüne kadar yapılmamış. Bu kadar aradan sonra biz bunu Türkiye'de gerçekleştireceğiz. Tüm dünyadan canlı yayınla izlenebilecek olan defilede en ünlü mankenler yer alacak. Bizim ülkemizin kumaşları ve bu kumaşlarla tasarlanan ürünlerin yer alacağı defile çok kapsamlı ve büyük bir organizasyon olacak. O nedenle çok heyecanlı ve mutluyuz.” şeklindeki sözleri ile ifade etti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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