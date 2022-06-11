Çadırda doğan dördüzlere Barış, Pınar, Fırat ve Rıfat isimleri verildi

İç savaş nedeniyle Halep'teki evlerini terk ederek Türkiye sınırına yakın noktadaki Azez’de çadır kente yerleşen çift, dünyaya gelen 3’ü erkek, 1’i kız olan dördüzlerine, TSK’nın sınır ötesi harekatlarından ve olası Tel Rıfat operasyonundan esinlenerek Fırat, Barış, Rıfat ve Pınar isimlerini koydu.

Mahmut Ahmet Huseyno (25) ve ailesi 4 yıl önce, iç savaş nedeniyle Suriye'nin Halep kentinin Sifire bölgesindeki evlerinden ayrılarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Azez'e geldi, Türkiye sınırına yakın noktadaki Burseya bölgesinde çadır kente yerleşti. Mahmut Ahmet Huseyno, burada amcasının kızı olan Hinit Cuma El Huseyno (21) ile evlendi ve Muhammed adını verdikleri çocukları dünyaya geldi.

Hamile olan Hinit Cuma El Huseyno, geçen pazar günü de dünyaya dördüz getirdi. Aile bebeklerinden 3'üne, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı harekatlarından esinlenerek, Barış, Fırat ve Pınar ismini verdi. Aile, erkek bebeklerinden birine ise Türkiye'nin olası harekatıyla terör örgütlerinden arındırılması planlanan Tel Rıfat'tan dolayı Rıfat ismini koydu.

Mutluluk ve şaşkınlık yaşayan Huseyno, savaş mağduru olduklarını ve güvenli olduğu için Türkiye sınırındaki çadırlarda yaşadıklarını anlatarak, "Dördüz bebeklerimiz olduğu zaman mutluluk ve şaşkınlık yaşadım.

Ben ve eşim Türkiye'yi çok seviyoruz. Şu an Fırat Kalkanı ile özgürleşen Azez bölgesinde kalıyoruz. Türkiye, düzenlediği harekatlar ile bizleri yıllardır rejim ve terör örgütlerinin eziyetinden kurtardı.

Biz de bunun için çocuklarımıza Türkiye'nin harekatlarından dolayı Barış, Pınar ve Fırat ismini koyduk. Bir oğlumuza da inşallah Türkiye ile özgürleşecek olan Tel Rıfat'tan dolayı Rıfat ismini verdik" dedi.

Hinit Cuma El Huseyno ise "Bir bebek beklerken Allah bize dört bebek verdi. Şimdi 5 çocuğumuz var. Savaş nedeniyle çok mağduruz. Çadır çok sıcak ve bebeklerin bakımı zor. Tek umudumuz Türkiye ve inşallah bir an önce savaş biter bizler de bebeklerimizle evimize döneriz” diye konuştu.

Öte yandan çadırda dördüz bebekleriyle yaşamlarını sürdüren aileye, sivil toplum kuruluşları yardım ediyor. İnsani Yardım Vakfı (İHH) bebeklerin ailesine ihtiyaç duydukları bez, mama, temizlik ve gıda malzemesini temin ediyor.

Kuruluşlar, aileye bundan sonraki süreçte de düzenli olarak ihtiyaç duydukları konularda yardım yapmayı sürdüreceklerini bildirdi.

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