Buzdolabınız sık mı bozuluyor?

Hemen her evin olmazsa olmazı buzdolapları sadece kullanım yönünden değil bakım ve temizlik açısından da hassas uygulamalar gerektiriyor. Peki buna rağmen cihazınız sık arıza mı veriyor?

2002'de buzdolabı satışları 1 milyon 88 bin, 2019'da bu rakam 2 milyon 486 bin adet. Çamaşır makinesine, 2002'de 824 bin adet, 2019'da ise bu rakam 2 milyon 20 bin adet olarak kayıtlara geçmişti.

Peki buzdolaplarının temizlik, ısı koruma ve bakım yönünden hassasiyetlerini biliyor musunuz?

Kapısını sık sık açmayın

Buzdolabı kapısını sık sık açıp kapatmak da içinde sıcaklık dalgalanmasına neden olmaktadır. Kapıyı açıp seyretmek yerine, içinden ne alacağınıza önceden karar verip kapıyı sadece ürünü almak için kısa süreli açmak daha doğru bir uygulamadır.

Her şey üst üste olmasın

Her şeyin üst üste bindirildiği bir buzdolabında aradığınızı bulmak için geçen süre enerji kaybına karşılık gelmekte. Üstelik aşırı doldurulmuş bir dolapta soğuk havanın rahatça dolaşmasını bekleyemeyiz ve bu da ürünlerin saklanma süresinin düşmesi anlamına gelmektedir. En doğrusu büyük boyutlu ürünleri arka taraflara küçükleri hemen el altına koymak olacaktır. Yiyecekleri içi görünen kaplarla yerleştirmek de aradığınızı bulma noktasında işinizi kolaylaştırabilir.

Temizlikte kritik hassasiyet

Temizlik sırasında asla gaz, benzin ve benzeri maddeleri kullanmamalısınız. Temizlik öncesi herhangi bir buzdolabı arızalanmasına karşın önlem olarak mutlaka cihazın fişini çekin. ( Eğer buzdolabınız deep freeze özelliklerine sahip olmayan ve karlanma yapan eski tip buzdolaplarındansa temizlikten 1 – 2 saat öncesinde fişini çekerek çözdürmelisiniz)

Buzdolaplarının kullanım kılavuzlarını incelediğinizde çamaşır suyu, yüzey temizleyici gibi aşındırıcı kimyasalların kullanılmaması tavsiye edilir. Bunun sebebi buzdolaplarının cam ve plastik yüzeylerinin koruyucu filmle kaplanmış olması

Buzdolabı kuru olmalı

Buzdolabı genellikle kuru olmalıdır. Buzluğunda ve soğutucuda oluşan buzlar temizlenmelidir. Dondurucu bölümde oluşan buz termostatın yanılmasına sebebiyet verir ve dolap ısınır içindeki malzemeler bozulur. Termostatın görevi ısıyı sabitlemek olduğundan dolabın çok çalışarak fazla enerji tüketmesine neden olur

Kötü koku olmaması için

Buzdolabına balık, peynir gibi farklı kokularda onlarca çeşit gıdayı koyup kötü kokular almamak istiyorsak mutlaka her birinin streçlenmiş veya kapağı kapalı kaplarda olmasına özen göstermeniz gerek. Dökülen, sızdıran yiyecekler olduğunda da bekletmeden temizlemek gerekiyor. Ne kadar dikkat ederseniz edin dolapta oluşan kokudan şikâyetçi iseniz kokuyu çekecek birkaç formül deneyebilirsiniz. Çay bardağı ile süt koymak, birkaç dilim limon yerleştirmek, bir kâsede sulandırılmış bikarbonat bulundurmak bu formüllerden birkaçı.

Sıcak-soğuk ayrımını iyi yapın

Sıcak bir yemeğin buzdolabına koyulup koyulamayacağı merak edilen konulardan biridir. Doğru olan ise yemeğin soğumasını beklemek ve ondan sonra koymak. Çünkü buzdolabı, yemeğin etrafına yayacağı ısıyı bertaraf edip ideal soğukluk derecesini yakalamak için daha fazla enerji harcar ve bunun sık sık tekrarlanması arızalanmasına neden olabilir. Ayrıca sıcak yemekle birlikte derecesi yükselen dolapta diğer yiyeceklerin de etkilenebileceği düşünülebilir.

Bölmeleri neye göre ayırıyorsunuz?

Buzdolabında sebze-meyve, kahvaltılık gibi bölümlerin belirlenmiş olması sadece tasarım amaçlı bir uygulama değil. Daha uzun süre dayanabilen veya kısa sürede bozulabilecek gıdalar gözetilerek, yerleştirme sırasında bu tasarımlara uyum sağlamak önemlidir. Üst raf dolabın en soğuk rafıdır ve hemen tüketilmesi gereken gıdalar buraya konulmalıdır. Örneğin orta raf genellikle pişmiş yiyecekler, alt raf ise sebze-meyve için.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.