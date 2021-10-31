Buzdolabı mı elektrik süpürgesi mi daha çok yakıyor?

Elektrik tüketiminin yüzde 28 kadarı aydınlatma, yüzde 10'u televizyon yine yüzde 10 kadar elektrikli fırınlar, yüzde 7 çamaşır makinesi tarafından gerçekleşiyor

Günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte dünyanın doğal kaynaklarını tüketme hızımız oldukça artmaktadır.

Bu noktada bireysel anlamda da enerji tasarrufu ön planda yer alıyor.

İşte bunlardan en önemlileri:

Kendi evimizde sağlayacağımız sadece yüzde 10 orananda bir enerji tasarrufu ülkemizin ekonomisine yıllık 132 milyon dolar katkı sağlayabiliyor.

Bunun dışında evimizin içerisinde elektrik tüketiminin yüzde 30 kadarı buzdolabı, yüzde 28 kadarı aydınlatma, yüzde 10'u televizyon yine yüzde 10 kadar elektrikli fırınlar, yüzde 7 çamaşır makinesi, ylüzde 6 bulaşık, yüzde 4'ü ütü, yüzde 3 elektrikli süpürge ve yüzde 2 kadarı da saç kurutması makinesi tarafından tüketilmekte.

Enerji uzmanlarının tespitleri doğrultusanda kişisel bazda alınan kararlar ve tasarruf tedbirleri önemli bir iktisadi kazanım sağlamakta.

Buzdolabından tasarruf olur mu?

Bunun yanısıra alınacak kritik uygulama kararları da bir nevi işin parolasını teşkil ediyor. İşte bunlardan bazıları:

Buzdolabınızın ısısın sadece 1 derece kadar düşük tuttuğunuzda enerji tüketiminiz yüzde 7 ila 9 arasında bir kazanım sağlıyor.

Aynı derecede ayarlanmış iki adet klimadan eski olanı yeni olanına kıyasla yüzde 45'e varan oranda daha fazla enerji kaybına neden olmakta. Periyodik sıklıkta filtrelerinin temizlenmesi ise gereksiz şekilde enerji kaybının önüne geçebiliyor.

Enerji tasarruflu ampuller klasik ampullere göre çok daha avantajlı. Hem yüzde 75 daha az enersi sarf ederken hem de enerji tüketimi konusunda yüzde 10 kadar daha uzun ömür vadediyor.

Barındığımız binanın ısı yalıtımının yapılıp yapılmadığı önemli. Yalıtımının yapılması demek yakıt tasarrufunda yüzde 25 ile yüzde 55 oranında tasarruf anlamına geliyor.

Cep telefonu cepten yemesin

Sahip olduğumuz cep telefonu da bunlardan biri. Elinizdeki telefonu şarj ettikten sonra şarj aletini prizde takılı şekilde bırakmamak önemli. Prize takılı bıraktığınız bir cep telefonu şarjı 0.1 wat ile 0.5 wat arasında elektrik sarf etmekte.

Ofis uygulamalarına "enerjik" yaklaşım

Bunlar evde ve şahsi olarak özellikle yapabileceğimiz uygulamalardan en önemlileri.

Peki bunun dışında çalışanlar için ve ofis uygulamalarında hangi hususlar ön planda.

Ofisinizde kullanılan enerjinin mümkün olduğunca yenilenebilir kaynaklardan alınmasını sağlayın.

Ofise aldığınız elektronik cihazları enerji verimli cihazlar arasından tercih edin.

Çalıştığınız binadaki ısıtma ve klima cihazlarının durumunu; bu cihazların ısıtma ve soğutma ayarlarını kontrol edin, ilgili yenileme ve iyileştirme işlemlerini gerçekleştirin.

Ofisinizin sıcaklığını kış aylarında 18-20°C, yazın ise 24°C'de tutun.

İş ortamının havalandırılması

Klimaları doğrudan güneş ışığı almayan yerlere yerleştirin.

Kış aylarında açmanız gerekmedikçe kapı ve pencereleri kapalı tutarak kaloriferleri kısın.

Radyatörlerin üstünü örtmeyin ve gereksiz ısı kaybından kaçının.

Ofisinizin mümkün olduğunca gün ışığıyla aydınlanmasını sağlayın.

İş ortamınız için doğru tip ve büyüklükte aydınlatma kullanın. Elektrik ampullerini kompakt floresan lambalarla veya enerji tasarruflu ampullerle değiştirin.

Aydınlatma hizmetinin ayarlanabilmesi için harekete duyarlı dedektörler ve zamanı ayarlanabilen cihazları tercih edin.

Geniş alan aydınlatma kriterleri

Geniş alanların aydınlatılması aynı elektrik düğmesine bağlıysa, bu alanları birkaç ayrı düğmeden aydınlanacak şekilde bölümlere ayırın.İş saatleri dışında, güvenlik haricindeki aydınlatmayı devreden çıkarın.

Ofiste ısıtma-soğutma amacıyla kullanılan ve enerji tüketimi yüksek olan jeneratör, klima gibi cihazların verimli çalıştıklarından emin olmak için düzenli olarak kontrol edin ve tüketim artışlarında gerekli bakım ya da değişimlerini yapın.

Geceleri, elektrikli ofis cihazlarının kapatılması için zamanlama cihazlarını devreye sokun.

Cep telefonlarının şarj aletleri, şarj etme işlemi tamamlandıktan sonra bile akım çekmeyi ve enerji harcamayı sürdürür. Telefonları şarj ettikten hemen sonra şarj aletini prizden çıkarın.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.