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TIMETURK / YAŞAM / Buzdolabı büyüklüğündeki asteroid dünyayı kıl payı geçti

Buzdolabı büyüklüğündeki asteroid dünyayı kıl payı geçti

Bilim insanları geçtiğimiz hafta buzdolabı büyüklüğünde bir asteroidin dünyayı kıl payı geçtiğini açıkladı.

2 Saat Önce
2021-11-04 13:08:17
Buzdolabı büyüklüğündeki asteroid dünyayı kıl payı geçti

Dünyayı teğet geçti, bilim insanlarının ise saatler sonra haberi oldu.

Antartika tarafında 3 bin kilometre uzaklıktan dünyaya bakış atarak geçen asteroid gezegene çarpmadan yaklaşan üçüncü en yakın asteroit oldu.

Bilim insanları ise dünyanın burnunun ucuna kadar gelen Asteroid 2021 UA1 olarak adlandırılan asteroidden bihaberdi.

Nedeni ise Dünya'nın gündüz tarafına Güneş yönünden yaklaşmasıydı.

Bilim insanları asteroid geçişini ancak 4 saat sonra tespit edebildiler.

2 metre çapındaki UA1, bir tehdit oluşturamayacak kadar küçük olması endişe yaratmadı.

UA1 Dünya'ya çarpmış olsa bile gövdesinin çoğu yere çarpmadan önce atmosferde yanacaktı.

SİNSİ ASTEROİDLERİ TESPİT TELESKOPU GELİŞTİRİLİYOR

NASA'nın Yakın Dünya Nesne Çalışmaları Merkezi'ne göre, yörüngede dönen, Dünya'ya 1,3 astronomik birim ( 194.5 milyon kilometre) içinde yaklaşan kuyruklu yıldızlar ve asteroitler, Dünya'ya yakın nesneler (NEO'lar) olarak biliniyor.

Bir asteroidi yönlendirmek için NASA'nın onu Dünya'ya çarpmadan önce algılaması gerekiyor.

Bu nedenle, NASA ile işbirliği yapan Arizona Üniversitesi'nin Ay ve Gezegen Laboratuvarı'na göre, başka bir görev olan NEO Surveyor, UA1 gibi Güneş'in arkasından yaklaşan sinsi asteroitleri gözleme şansını artırabilecek bir kızılötesi uzay teleskopu geliştiriyor.

NASA, daha büyük asteroidlerin Dünya'nın 829 bin kilometre yakınına gelmeyeceğini söylüyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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