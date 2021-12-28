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TIMETURK / YAŞAM / Büyükşehir, kırsalda yaşama değer katıyor

Büyükşehir, kırsalda yaşama değer katıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Yenişehir'in Çayırlı Mahallesi'ne kazandırılan mahalle konağı törenle hizmete açıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, mekanların araç yapılan işlerin amaç olduğunu belirterek, yeni hizmet binasının hayırlı olmasını diledi.

2 Saat Önce
2021-12-28 20:47:47
Büyükşehir, kırsalda yaşama değer katıyor

Bursa'yı geleceğe taşıyacak projeleri kararlı adımlarla hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, özelikle kırsal mahallelerde yaşam kalitesini yükseltecek çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Tüm dünyada yatırımların neredeyse durma noktasına geldiği pandemi sürecine rağmen altyapı ve ulaşım hizmetlerinden asla taviz vermeyen Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç duyulan kırsal mahallelere sosyal donatı alanları kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Yenişehir'in Çayırlı Mahallesi için projelendirilen mahalle konağı da tamamlanarak hizmete açıldı. Toplam ‘5938 metrekare alan üzerinde' 520 metrekare inşaat alanı bulunan hizmet binası, bünyesindeki düğün salonu ve mutfak, muhtarlık ofisi, kooperatif yönetim odası, misafir konaklama odası, berber odası ve 212 metrekarelik teras alanı ile bölge halkına hizmet verecek. Türk Telekom

“Sözümüz var”

Çayırlı Mahallesi Hizmet Binası, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yenişehir Kaymakamı Rahmi Köse, Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşların katıldığı törenle hizmete açıldı. Pandemi nedeniyle tüm dünyanın zorlu bir süreçten geçtiğini hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaşanan ekonomik zorluklar nedeniyle çalışmada bir miktar gecikme yaşandığını kaydetti. Hiçbir sorunu mazeret olarak görmediklerini ifade eden Başkan Aktaş, “Çünkü sözümüz var. İnsanların hayatını kolaylaştırmamız lazım. Onların standartlarını yükseltmemiz lazım. Özellikle kırsal bölgelerde; insanlar yaşasın, kırsalda hayat sürsünler istiyoruz. Dolayısıyla bu noktada kırsalın çok önemli ve kıymetli olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu nedenle altyapıdan ulaşıma, fen işlerinden park-bahçelere ve kırsal hizmetlere varana kadar birçok kalemde iş yapmaya çalışıyoruz” dedi.

Hizmetlerin devamı gelecek

Büyükşehir Belediyesi olarak Yenişehir ilçesine kazandırılan hizmetler hakkında bilgiler veren Başkan Aktaş, 92.2 kilometre içme suyu, 17.3 kilometre kanalizasyon ve yağmur suyu hattı, 10 depo, 10 su sondajı, 9.2 kilometre dere temizliği, 15.600 ton asfalt, arıtma tesisi, gölet ve sulama tesisi yatırımlarının hayata geçirildiğini kaydetti. 44 kilometre sıcak asfalt, 108 kilometre sathi kaplama, 20.500 metre bordür, 49 bin metrekare tretuvar, 82.500 metrekare parke temini ve 21.500 metrekare parke kaplama hizmetinin de ilçe halkıyla buluşturulduğunu belirten Başkan Aktaş, “Pazar alanından mezarlık duvarlarının yenilenmesine, çiftçilerimizin desteklenmesinden sosyal projelere kadar pek çok yatırımımız mevcut. Yatırımlarımız 2022'de de artarak devam edecek. Çayırlı'da gerçekten böyle bir mekana ihtiyaç vardı. Bir şey yapmak sorun değil, sahip çıkmak daha önemli. Özellikle sizlerin buraya sahip çıkması lazım. Bu gibi mekanlar araçtır. İçinde yapılacak güzel işler ise amaçtır. İnşallah, güzel ve hayırlı işlerde kullanmak nasip olur” diye konuştu. Türk Telekom

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın da ‘yapılamaz' denilen pek çok hizmeti Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle hayata geçirdiklerini ifade ederek, Başkan Aktaş'a teşekkür etti.

Çayırlı Mahalle Muhtarı Mehmet Sarı da mahallesi adına tarihi bir gün yaşandığını belirterek, hizmet binasının yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesini kesen Başkan Aktaş ve beraberindekiler, sonrasında hizmet binası gezdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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