Büyükkılıç: Kayseri'de tarih fışkırıyor, Büyükşehir sahip çıkıyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ile Keykubadiye Sarayı Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Baş’ı makamında kabul etti. Başkan Büyükkılıç, “Kayseri’de tarih fışkırıyor, Büyükşehir Belediyesi tarihine ve kültürüne sahip çıkıyor” derken, Prof. Dr. Baş da kazı çalışmalarında çok önemli buluntular ile karşılaştıklarını ifade etti.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, Keykubadiye Sarayı Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Baş, Başkan Büyükkılıç'a, Büyükşehir Belediyesi destekleriyle devam eden kazı çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Ziyarette açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, “Kayseri'miz, Sivas'ımız, Konya'mız Selçuklu'nun önemli merkezlerinden. O açıdan Kayseri geçmiş tarihine baktığımızda Selçuklu yatırımları, Selçuklu eserleri bağlamında en zengin illerinden birisi olarak değerlendirilebilir” dedi.

KAZI ÇALIŞMALARI 12 AY DEVAM EDECEK

Alâeddin Keykubad dönemine ait olan saray ile ilgili kazı çalışmalarının yapıldığını ifade eden Büyükkılıç, “Belediyemiz ve Şeker Fabrikamız hem kolaylık hem de destekleri sağlıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile görüşmelerimiz sonrasında kazı çalışmalarının 12 aya çıkması yönünde sağ olsunlar gerekli tolerans ve iyi niyeti gösterdiler, karar aldılar. Bundan sonraki süreçte bu çalışmaların 12 ay devam edeceğine inanıyoruz” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, kentin dört bir yanında kazı çalışmalarının sürdüğünü vurgulayarak, şunları söyledi:

“Aynı zamanda Kızıl Köşk ile ilgili Selçuklu döneminin kazısı devam ediyor, Kültepe Kaniş Karum ile ilgili kazılarımız devam ediyor, fosillerle ilgili kazılarımız devam ediyor. Yine bir Selçuklu eseri Seyyid Burhaneddin hazretleri yanı başında jeoradarla tespit etmek suretiyle onu açığa çıkardık, o kazımızı yaptık. Kısacası Kayseri'de tarih fışkırıyor, Kayseri Büyükşehir Belediyesi hem tarihine, hem kültürüne sahip çıkacak, hem de Kayseri'yi, bu Selçuklu şehrini gerek müze çalışmalarıyla, gerek eserlerin kamuoyu ile paylaşılması bağlamında gerekli desteklerini esirgemeyecek. Kültür Bakanlığımız ile görüşmek suretiyle bu ivmemizi biraz daha hızlandırıp, gerekli destekleri de sağlayıp, çalışmalarımızın yapılması gerektiğini buradan paylaşıyorum.”

“DURMAK YOK, KOŞTURMAYA DEVAM EDİYORUZ”

İncesu'da arkeolojik kazılarda mozaik buluntularının da önemine işaret eden Büyükkılıç, “Roma ve erken Bizans dönemine ait olan mozaik ile ilgili son süreçte kazı çalışması gün yüzüne çıktı. Adeta Orta Anadolu'da önemli bir esere ve öneme imza atıldı. Bununla ilgili çalışmalarımız da sürüyor. Kısacası durmak yok, tarihiyle, kültürüyle, sporuyla, gastronomisiyle, turizmiyle, endüstri ve ticaretinin yanında Kayseri'yi daha iyi noktalara taşıma yönünde koşturmaya devam ediyoruz” dedi.

“SAYIN BAŞKANIMIZIN ÇOK GİRİŞİMLERİ OLDU”

Keykubadiye Sarayı Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Baş da yaptığı açıklamada, Başkan Büyükkılıç'ın kazı çalışmalarının 12 aya çıkarılmasında çok girişimleri olduğunu ifade etti. Baş, kazı çalışmalarında ilerleme kaydettiklerini belirterek, “Kayseri Keykubadiye Sarayı kazısını yürütüyoruz. Kazıya, 2014 yılında başladık, 2015 yılından itibaren de Bakanlar Kurulu kararı ile kazı çalışmalarını devam ettiriyoruz. Bugüne kadar geçen süreçte epey ilerleme kaydettik. Bizim amacımız daha uzun soluklu kazı çalışmalar yürütmek. Özellikle belirteyim ki 12 aya çıkması noktasında sayın başkanımızın çok girişimleri oldu. Onun üzerine 12 ay kazı yapalım düşüncesiyle başladık, inşallah bundan sonra düşüncelerimizi daha iyi gerçekleştirme imkânı bulabileceğiz” şeklinde konuştu.

“ÇOK ÖNEMLİ VERİLER VE BULUNTULAR İLE KARŞILAŞTIK”

Prof. Baş, Keykubadiye Sarayı ile ilgili bilgiler vererek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Alâeddin Keykubad'ın bir sarayı. Selçuklu döneminin önemli bir sarayı, çok fazla araştırılmamış, sadece iki defa bizden önce kısa süreli kazı yapılmış, 2014'te biz başlayınca sarayın nasıl olduğuna dair elimizde hiçbir bilgimiz, veri yoktu. Onu açığa çıkarma düşüncesiyle başladık, şuana kadar iyi işler yaptık, birçok mekânın açığa çıkarılmasını sağladık. Bu süre içerisinde çok önemli veriler ve buluntular ile karşılaştık. Buluntuların büyük kısmı kısa süre içerisinde Selçuklu Uygarlığı Müzesi'nde sergilenecek. Sayın başkan beyin destekleriyle oda yürüyecek. Amacımız sarayı bütünüyle açığa çıkarıp, mümkün olduğu ölçüde onarımını ve restorasyonunu yapıp, Türk kültürüne, turizmine katkıda bulunması anlamında çalışmalarımız sürüyor.”

“KAYSERİ VE TÜRK KÜLTÜRÜNE ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLAYACAĞINA İNANIYORUZ”

Kazı çalışmalarında Başkan Büyükkılıç'ın büyük destekleri olduğunun altını çizen Baş, “Bu çalışmalar çerçevesinde genel müdürlüğümüz dışında Kayseri'de yerelde de çok büyük destekler alıyoruz, bu desteklerin başında kazının başlangıcından itibaren Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin desteği çok fazla, her konuda. İyi bir kazı sezonu, kazı çalışması yürütüyoruz. Kazı çalışmalarının 12 aya çıkması bizleri memnun etti, o süre içerisinde biz düşündüğümüzden daha ileride kazı sezonunu sürdürüp, önemli şeylerle karşılaşacağımız düşünüyoruz, Kayseri ve Türk kültürüne önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Ziyaret sonrası Prof. Dr. Ali Baş, Başkan Büyükkılıç'a günün anısına Keykubadiye Sarayı kazısında açığa çıkarılmış olan çift başlı kartal figürü ile süslenmiş sekiz köşeli yıldız çiniye ait fotoğrafın tablosunu hediye etti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.