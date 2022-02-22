Büyükçekmece'de sular ne zaman gelecek? Büyükçekmece su kesintisi | Kamiloba ve Celaliye su kesintisi

Büyükçekmece'de sular ne zaman gelecek? İSKİ'den yapılan açıklamayla İstanbul'un birkaç ilçesinde su kesintisi yaşanacağı bildirildi. Peki ama Büyükçekmece su kesintisi ne zaman bitecek? Kamiloba ve Celaliye sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...