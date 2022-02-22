Büyükçekmece'de sular ne zaman gelecek? Büyükçekmece su kesintisi | Kamiloba ve Celaliye su kesintisi
Büyükçekmece'de sular ne zaman gelecek? İSKİ'den yapılan açıklamayla İstanbul'un birkaç ilçesinde su kesintisi yaşanacağı bildirildi. Peki ama Büyükçekmece su kesintisi ne zaman bitecek? Kamiloba ve Celaliye sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...
2022-02-22 12:01:53
İSKİ'den yapılan açıklamayla İstanbul'un birkaç ilçesinde su kesintisi yaşanacağı bildirildi. Peki ama Büyükçekmece su kesintisi ne zaman bitecek? Kamiloba ve Celaliye sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...
Büyükçekmece'de sular ne zaman gelecek?
İSKİ'nin twitter hesabı üzerinden İstanbul'da su kesintisi yapılacağını belirtti. Büyükçekmece, Esenyurt ve Güngören'de yaşanan su kesintisinin farklı saatlerde son bulacağı belirtildi. İşte yapılan açıklama...
Büyükçekmece su kesintisi
Büyükçekmece; Kamiloba Mahallesi, Celaliye Mahallesi su kesintisinden etkilenecek. Çalışmanın tahmini olarak 22.2.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. .
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