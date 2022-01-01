Büyücülük okulundan hayat mektebine

'Harry Potter' efsanesinin ilk filmi 'Felsefe Taşı' 20 yıl önce vizyona girerken son film 'Ölüm Yadigârları Bölüm 2'nin üzerinden 10 yıl geçti. Milyonlarca kişiyi etkileyen serinin çocuk oyuncuları şimdi 30'lu yaşlarında.

İşte Harry Potter oyuncularının zaman yolculuğu...

1- Daniel Radcliffe - Harry Potter

İlk olarak 12 yaşında beyaz perdede Harry Potter'ı canlandıran Daniel Radcliffe, serinin yaratıcısı olan İngiliz yazar JK Rowling'in baş karakteriyle çarpıcı bir fiziksel benzerlik taşıyordu. Serideki başarısı sayesinde pek çok kez "30 yaş altı en yüksek ücretli oyuncu" listesinde yer alan Radcliffe, daha sonra kendisini her zaman "Harry Potter" olarak görmesi nedeniyle tekrar parlayamadı. Öte yandan Londra'da West End yapımı "Kör Atlar" tiyatrosunda bazı bölümleri çıplak oynayarak cesaretiyle övgü topladı. Şu anda 32 yaşında olan aktör, "Boynuzlar", "Siyahlı Kadın" ve "Sevdiklerini Öldür" gibi filmlerdeyse gişe başarısı yakalayamadı. Ayrıca "Victor Frankenstein" ve "Pretoria'dan Kaçış" gibi daha küçük film projelerinde yer aldı. Radcliffe'in servetinin bu yıl 10 milyon sterlin artarak 89 milyon sterlinin üzerine çıktığı ve buna aktörün 3.1 milyon sterlin değerindeki mülkünün de dahil olduğu açıklandı.

2- Emma Watson - Hermione Granger

Emma Watson, Harry Potter serisinde "Hermione Granger" olarak ilk görüldüğünde 11 yaşındaydı. Yıllar içinde eleştirmenlerce beğenilen "Saksı Olmanın Faydaları", "Küçük Kadınlar", "Güzel ve Çirkin" filmlerindeki oyunculuğuyla övgü topladı. Ayrıca Harry Potter serisi bittikten sonra "çocukken kaçırdığı okul hayatını telafi etmek" için dünyanın en önemli okullarından olan ABD'deki Brown Üniversitesi'nde "İngiliz edebiyatı" okumak için kaydoldu. Cinsiyet eşitliği konusunda tutkulu bir aktivist olan yıldız, Birleşmiş Milletler kadın iyi niyet elçisi olmasının ardından 2015'te "Time" dergisinin "en etkili 100 kişi" listesine seçildi.

3 - Rupert Grint - Ron Weasley

Seride Ron Weasley'yi canlandıran Ruper Grint, Harry Potter'ın sona ermesinin ardından filmlerden büyük ölçüde uzaklaştı. 2011'de Ed Sheeran'ın "Lego House" adlı müzik videosunda görünen Grint, "Beyazlar İçinde" ve 2015'te "Ay'ın Sırrı" gibi birkaç filmde yer aldı. 2014'te Broadway yapımı "Bu Sadece Bir Oyun" adlı tiyatroda başrol oynadı. Ancak "Kapışma" ve "Hizmetçi" gibi dizilerde küçük roller alırken, birikimlerini 24 milyon sterlin değerinde geniş bir mülk portföyüne yatırmaya odaklandı. 33 yaşındaki yıldız, geçen yıl baba oldu.

4 - Tom Felton - Draco Malfoy

Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'nun zorba öğrencisi Malfoy'u oynayan Tom Felton seri biter bitmez başka bir büyük bütçeli yapım olan "Maymunlar Cehennemi"nde rol aldı. O zamandan beri daha çok TV projelerine odaklanan Felton, "İlk Seferde Cinayet" ve "The Flash" dizilerinde de yer aldı. Ayrıca müzikle de ilgilenen Felton, "YoOHoO" adlı bir albüm yayınladı.

5 - Matthew Lewis - Neville Longbottom

Seride sakar kahraman Neville Longbottom'ı oynadığından beri Matthew Lewis, bir dizi televizyon, film ve tiyatro rolü üstlendi. Lewis, 2018'de ABD'nin Orlando kentindeki "Universal Studios"ta Harry Potter kutlaması etkinliğinde tanıştığı Angela Jones ile evlendi.

Kaynak: milliyet.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.