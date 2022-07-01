Businesserhat namı değer Serhat Bölükbaşı Afrika’da su kuyusu açtırdı...

Bitcoin piyasası bugünlerde herkesin dilinde. Bu işten çok güzel şeylerde yapan var bu işi batıranda. Bu yazımıza bu işi hakkı ile yapan ve çevresine de yararı olan kişi olan Serhat Bölükbaşı’dan bahsedeceğiz.

Serhat Bölükbaşı aslen Malatyalı. 18 yaşında olan ve İstanbul'da yaşamakta olan Serhat Bölükbaşı genç yaşta okulu bırakıp iş hayatına atılmış. Çoğu kişi için bu durum ne kadar korkutucu gelse de o bu işin altından kalkmış biri. Yaptığı girişimler ve kurduğu şirketlerle ne kadar doğru kararlar verdiğini görebiliyoruz. Cesaretli adımlar atarak hayatını kazanan Serhat Bölükbaşı'nı Şu an girişimleri ve genç yaşta açtığı şirketleri ile de tanıyoruz zaten. Serhat Bölükbaşı BS Salesin CEO su. Bununla beraber Türkiye'nin Bitcoin tesislerinin %40 da onun kontrolünde. Bunun yanında iyi insan olmanın da hakkı veren Serhat Bölükbaşı Afrika'da açtırdığı su kuyusu ile de gündeme geldi. Çevresine karşı oldukça duyarlı olan Serhat Bölükbaşı hem Türkiye hem de dünya için bir gurur kaynağı.