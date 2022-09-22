Burus Film’in kurucusu Tayfun Burus kimdir?

5 yıl önce kurduğu Burus Medya Film Yapım şirketiyle hayata geçirdiği projelerle sektörün başarılı isimleri arasına adını yazdıran Tayfun Burus’un hayatı merak ediliyor. İşte Burus’un bilinmeyenleri...

Burus Medya Film Yapım şirketiyle birbirinden iddialı projelere imza atan Tayfun Burus, 17 Temmuz 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul'da yaşayan genç yapımcı-yönetmen, sektöre henüz 15 yaşındayken kamera asistanlığı göreviyle adım attı.

KAMERAMANLIK VE GÖRÜNTÜYÖNETMENLİĞİ YAPTI

Çok sayıda dizi ve filmde önce kamera asistanlığı, ardından kameramanlık ve görüntü yönetmenliği yapan Tayfun Burus, 2017 yılında kendi işini kurmaya karar vererek Burus Medya Film Yapım adını verdiği yapım şirketini kurdu.

DAHA ÖNCE YAPILMAMIŞSIRA DIŞI İŞLER

Hayata geçirdiği projelerle sektörde adından başarıyla söz ettiren Tayfun Burus, bir süredir yeni dizi projeleri üzerinde çalışıyor. Türkiye'de daha önce yapılmamış sıra dışı dizileri hayata geçirmeye hazırlanan başarılı isim, projelerini dijital platformlar üzerinden izleyiciyle buluşturacak.

NETFLIX VE DISNEY PLUSİÇİN PROJE HAZIRLIYOR

Tüm dünyada izlenme rekorları kıran dizi ve filmlerin yayınlandığı Netflix ve Disney Plus platformları için üç farklı proje üreten Tayfun Burus, cast çalışmaları başlayan dizilerin duyurusunu yakında yapacak.