Burun estetiği ameliyatları dünyada en sık yapılan estetik işlemler arasında yer almaktadır. Yüzün orta kısmında yer aldığı için yüz güzelliğini ve ifadesini en çok etkileyen vücut bölgesidir. Bu nedenle iyi yapılmış bir burun ameliyatı, sağlık ve estetik açıdan doğal ve güzel görünmesine katkı sağlar.

Burun estetiği ameliyatında temel amaç yüz oranına uygun bir burun yapmaktır. Burun ucu, kök, kemer veya varsa delik yapısının düzeltilmesi, varsa nefes darlığı da ortadan kalkar.

Burun estetiği ameliyatları kişiye özel planlanmalıdır. Herkese benzer bir burun şekli vermek yanlıştır. Yüz bir bütündür. Burun ameliyatlarında dikkat edilmesi gereken en önemli nokta sorunların doğal görünüm ve fonksiyonel anlamda çözülmesidir.

Burun estetiğinde; Burun kemeri veya burun ucunun yapısı değişebilir, burun küçültülebilir veya büyütülebilir, burun delikleri istenildiği gibi yapılabilir. Burun kökü ve alın arasında bulunan açı ya da burun ucu ile dudak arasında bulunan açı değiştirilebilir. Ayrıca nefes almada sorun yaratan polip, sinüzit, burun etleri ve septalı septum gibi sorunların giderilmesine yardımcı olur.

Kaç çeşit burun estetiği yöntemi vardır?

Estetik burun ameliyatı iki farklı şekilde yapılabilir: açık rinoplasti ve kapalı rinoplasti.

Açık rinoplasti tekniğinde burun delikleri arasında küçük bir kesi yapılır. Kesi yapıldıktan sonra burun iskeletinin görünmesi için burun derisi çıkarıldıktan sonra ameliyat yapılır.

Kapalı bir rinoplasti tekniğinde doğrudan burun deliklerinden girilen bir operasyondur. İki teknik de farklıdır ve deneyimli doktorlar tarafından yapılması gereken işlemlerdir.

Kapalı rinoplasti tekniğinde kesiler burun içinden yapılır ve burun ucunda kesi yapılmaz. Kapalı teknik çoğunlukla burun ve uçtaki sorunları düzeltmek için yapılır.

Kapalı rinoplasti teknik olarak oldukça zordur. Bu nedenle cerrahın anatomik bilgilere iyi derecede hakim olması gerekir. Bu teknikte burun ucundaki kıkırdak daha az travmatize olur, ödem ve şişlikler çabuk geçer, asimetri daha az görülür.

Açık Rinoplastinin kapalı Rinoplastiden daha fazla tercih edilmesinin nedeni, çoğunlukla burun revizyonlarını ve aşırı septum eğriliğini düzeltmektir. Kapalı Rinoplastiye göre daha kolaydır; çünkü burun ucu derisi çıkarılır ve kıkırdak görünürken ameliyat yapılır.

Burun estetiği hangi yaşlarda yapılır?

Burun estetiği ameliyatı olmak için kızlarda 18, erkeklerde 19 yaş sınırı vardır. Ancak hastanın nefes alma sorunu varsa bu yaş daha erken çizilebilir.

Burun estetiğinde ameliyat öncesi hazırlıklar nelerdir?

Burun estetiği yaptıracak kişilerin şekil ve teknik konusunda en az 1 ay öncesinden doktorlarıyla anlaşmaları gerekmektedir.

Vitamin, Aspirin, bitkisel tabletler, yeşil çay, enerji içeceği almamaları gerektiği, şekli ve tekniği anlaşıldıktan 1 ay sonra bu ürünlerin morluk ve şişliği artırdığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

Ameliyat gününe kadar sigara ve alkol kullanılmamalıdır. Operasyon günü kişide grip, nezle, uçuk gibi bir durumun olmaması gerekir.

Burun estetiğinde operasyon süreci nasıl ilerler?

Burun ameliyatı genel anestezi altında yapılır ve operasyona bağlı olarak yaklaşık 1.5-2 saat sürer. Ameliyat sonrası ağrı olmaz, ameliyattan sonraki ilk gün yüze soğuk uygulama yapılır. Hasta 1 gece hastanede kalır ve ertesi gün evine döner.

Burun estetiğinde ameliyat sonrası süreç nasıldır?

Ameliyattan 2-3 gün sonra ödem (şişlik) ve morluk oluşabilir ancak bu durum giderek azalır.

Burun estetiği ameliyatından ortalama 5-7 gün sonra burun üzerindeki plastik atel ve bantlar çıkarılır, hasta rahatlıkla normal hayatına dönebilir.

Yarayı temiz tutmak için size antibiyotik verilebilir. Gün içerisinde eve gidebilir veya bir gece hastanede kalabilirsiniz. Aynı gün eve giderseniz, sorumlu bir yetişkin gece yanınızda kalmalıdır.

Burnunuz gergin ve ağrılı hissedecektir. Normal ağrı kesici ilaçlar rahatlamanız için yeterli olacaktır. Ameliyatın bir parçası olarak burnunuz kırıldıysa, yaklaşık yedi ila 10 gün boyunca göz çevresinde belirgin morluklar, 10 ila 20 gün boyunca göz çevresinde sararma olacaktır.

Hava yolculuğu birinci ve ikinci hafta sonları yapılabilir. 1 hafta sonra kısa yürüyüşler yapılabilir. Koşular 2 hafta sonra yapılabilir. 3 hafta sonra spor yapılabilir ve doz kademeli olarak artırılarak 2 ay sonra ağır sporlar ve ağırlık egzersizleri yapılabilir.

Ameliyatımın başarılı olmasına nasıl yardımcı olabilirim?

Mümkün olduğunca sağlıklı olun. İyi bir beslenme planı ve düzenli egzersiz ile kilonuzu sabit seviyede tutmanız oldukça önemlidir. Bu konuda bir beslenme uzmanından profesyonel destek alabilirsiniz.

Sigara içiyorsanız, operasyondan en az altı hafta önce sigarayı bırakmak komplikasyon riskini azaltmaya yardımcı olacaktır.

Kesilecek yerlerin yakınındaki tüyleri almaktan korkmayın, bölgenin mümkün olduğunca temiz olduğundan emin olmak için operasyondan 24 saat önce yüzünüzü yıkayın.

Burun Estetiği Fiyatları

Burun estetiği günümüzde en yaygın ve en sık şekilde yapılan estetik operasyonların başında geldiği için insanlar burun estetiği fiyatları hakkında araştırmalar yapmaktadır. Burun estetiği ameliyatları, ameliyat olacağınız merkeze, hekime ve uzmana, imkanlara, yaşanılan şehir ve bölgeye göre değişiklik gösterebilen kriterler içerisinde şekillenir. Ortalama olarak bir fiyat öğrenebilirsiniz fakat detaylı bilgi için ilgili yer ile iletişime geçmeniz en doğru yaklaşım olacaktır.



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