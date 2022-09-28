Burun Estetiği – Dr. Ethem Şahin

Burun estetiği kişiler burunlarından memnun olmadıkları için uygulanmaktadır. Burun bölgesi dikkat çekici bir bölge olduğu için her birey daha düzgün bir burna sahip olmak istemektedir.

Burun genetik faktörlerden veya kazadan dolayı farklı durabilmektedir. Ezilmiş, kırılmış, yamuk olan burunlar estetik işlemi ile düzeltilebilmektedir.

Burun Estetiği (Rinoplasti) Nedir?

Burun ucu düşüklüğü, burun kemeri yamukluğu, burun kırıklığı, burun deliklerinde eşitsizlik yaşayan kişiler için burun estetiği uygulanmaktadır. Estetik işlemi ardından burun bölgesi kişilerin istediği hale gelir. Bu durumda kişiler hayatlarına daha olumlu bir şekilde devam edebilmektedir.

Burun Estetiği Ameliyatı Rinoplasti Nasıl Yapılır?

Estetik işlemi için kişi olarak uyuşturulmaktadır. Anestezi verilen bireyler herhangi bir şekilde ağrı veya acı hissetmemektedir. Uyuşturma tamamlandığında bölgeye kesi atılarak ameliyata başlanır.

Törpüleme yapılacaksa ilk törpüleme yapılır ardından fazlalık alınarak bölge düzgün hale getirilir. Ameliyatı sonlandırmak için bölgeye dikiş atılır. Dikiş ardından tampon yardımıyla kanama olma durumu ve enfeksiyonun önüne geçilir.

Burun Estetiği Kimlere Yapılabilir?

Burun ameliyatı burnunun şeklinden şikayetçi olan veya burunda meydana gelen rahatsızlıklar kişilerde sağlık problemlerine yol açıyorsa uygulanmaktadır. Bu kişilerin on sekiz yaşına gelmiş olması gerekmektedir. İşlem sadece istek doğrultusunda yani sağlık problemleri meydana gelmeden de uygulanabilmektedir.

Burun Yapısı Nedir?

Burun yapısı genetik faktörlere bağlı olduğu için her bireyde değişiklik gösterebilmektedir. Burnun yapısı şeklini de belirlediği için doktorlar tarafından ameliyat öncesinde detaylı bir şekilde incelenmektedir.

Burun Estetiği Maliyeti Nedir?

Burun estetiği fiyatları ameliyatta uygulanılacak yönteme, işlemi yapacak doktora ve aynı zamanda işlemin uygulanılacağı hastaneye göre değişiklik göstermektedir.

Burun Estetiği Nasıl Yapılır?

Estetik işlemi için kişi muayene edilir. Ardından anestezi verilerek uyutulur. Yapılacak olan işlemler için bölgeye kesik atılır. Kesik içerisinde küçük dokunuşlarla ameliyat bitilir. Bölge kapatılması için dikişten yararlanılır. Dikişler doktorla tarafından alınmaktadır. Kimi doktor ise eriyen dikişler ile işlemini gerçekleştirebilmektedir.

Burun Estetiği Hangi Durumlarda Yapılmalıdır?

Burun deliklerinde eşitsizlik bulunuyorsa, burun kemiği gereğinden fazla yamuksa, burun yüzün şekline göre büyükse, burun ucunda düşüklük varsa, kişi nefes alamıyorsa, kişinin burnu istediği burun değilse estetik işlemi uygulanabilmektedir. Bu durumlar haricinde kişi ani bir trafik kazası geçirdiyse kişinin burnu darbe aldıysa düzeltmek ve kişinin daha iyi bir burna sahip olmasını sağlamak için estetik işlemi uygulanabilmektedir.

Burun Estetiği Kimlere Yapılabilir?

Burnun şeklinden şikayetçi olan her bireye uygulanabilmektedir. Kişilerin on sekiz yaşını tamamlaması ve sağlıklarının da yerinde olması gerekmektedir.

Burun Estetiği Yaş Sınırı Var Mıdır?

Burun ameliyatı olmak isteyen kişilerin on sekiz yaşını tamamlamış olması gerekmektedir. On sekiz yaşını tamamlamayan kişilere alternatif tedavi olarak dolgu uygulanabilmektedir.

Burun Estetiği Ameliyatı Çeşitleri Nelerdir?

Açık ve kapalı burun ameliyatı olarak iki çeşit bulunmaktadır. Genel olarak kapalı burun ameliyatı tercih edilmektedir. Bunun sebebi kişilere uygulanan kesi oldukça küçüktür ve herhangi bir iz meydana gelmemektedir. Burun estetiği fiyatları üzerinde uygulanacak ameliyatın türü oldukça etkilidir.

Burun Estetiği Sonrasında Nelere Dikkat Edilmelidir?

Burun estetiği işlemi yaptıran kişilerin işlem sonrasında dikkat etmesi gereken bazı unsurlar bulunmaktadır. Burna gelecek herhangi bir darbeden ve çarpmadan kişiler kendilerini korumalıdır. Bandaj doktor tarafından çıkartılmalıdır.

Kremler ve ilaçlar aksatılmadan tüketilmelidir. Doktor kontrolleri kaçırılmamalıdır. Gözlük gibi burun üstüne baskı yapacak aksesuarlar iyileşme döneminde tercih edilmemelidir.

Burun Estetiği Fiyatları

Burun estetiği fiyatları kullanılacak tekniğe ve yöntemlere göre değişiklik gösterdiği için doktor tarafından muayene sonrasında kişilere bilgi verilebilmektedir.

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