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Bursa’nın ‘Sineksavar Timi’ iş başında

Bursa Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında halk sağlığını tehdit eden en önemli faktörlerinden biri olan sivrisinekle mücadele çalışmalarının startını Kestel ilçesinde verdi. Amfibik aracı kullanarak Mandıras Deresi’ne inip, bizzat ilaçlama faaliyetine katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’nın her anlamda sorunsuz bir yaz geçirmesi için canla başla çalıştıklarını söyledi.

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Google News - Timeturk
12.06.2021 11:38:34
Bursa’nın ‘Sineksavar Timi’ iş başında

Bursa'yı geleceğe taşıyacak projeleri hayata geçirirken, temiz hava, temiz su ve temiz toprak prensibi ile gelecek nesle daha sağlıklı bir çevreyi miras olarak bırakmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan halk sağlığını doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen unsurlarla mücadele çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Özellikle yaz aylarında önemli bir halk sağlığı sorunu olarak ortaya çıkan sinekle mücadele çalışmalarını da 17 ilçede tek elden yürüten Büyükşehir Belediyesi, bu sayede salgın hastalıklara sebep olabilecek sıtma hastalığı, kırım kongo kanamalı ateşi, batı nil virüsü, zika virüsü gibi hastalıklara karşı koruyucu tedbirleri de almış oluyor. Bursa genelinde 48 bin 540 adet sivrisinek üreme kaynağı ve 96 bin 736 çöp konteyneri, 2194 ağır, gübrelik, hayvan pazarı, Pazar alanı, kesimhane ve çöp depolama alanı gibi karasinek üreme kaynağı, 3 bin 603 çocuk oyun alanı, mesire alanı ve dinlenme alanı düzenli olarak ilaçlanıyor. Mart ayı başından itibaren 337 adet araç ve ilaçlama ekipmanı ve 231 personelle yoğun bir şekilde sürdürülen yaz dönemi ilaçlama faaliyeti Kestel Açık Hava Tiyatrosu önünde düzenlenen törenle kamuoyuna tanıtıldı.

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Büyükşehir her yerde

Beraberindeki Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır ve AK Parti Kestel İlçe Başkanı Sinan Aktaş ile birlikte ilaçlama faaliyetleri tanıtım etkinliğine katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sinekle mücadele çalışmalarında görev alan personelle tek tek selamlaştı. Personele seslenen Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediyesi'nin doğumdan ölüme kadar hayatın her anında hizmet verdiğini hatırlatarak, personelden görevlerini itina ile yapmalarını istedi. Sinekle mücadele çalışmalarının 17 ilçede de kesintisiz bir şekilde devam ettiğini ifade eden Başkan Aktaş, özellikle pandemi boyunca gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışan ilaçlama personeline teşekkür etti.

Daha sonra özellikle sulak alanların ilaçlanmasına kullanılan amfibik araca binen Başkan Aktaş, tören alanında yanından geçen Mandıras Deresi'ne inerek, dere içi ilaçlama çalışmalarına da bizzat katıldı.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Akçaabatlıselçuk

Doğru hareket ,her zaman 1- 2 adım önde detbir li olunmalı

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