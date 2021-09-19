Bursa'nın Akademik Eğitimli Tek Doğum Fotoğrafçısı Buse Dalan İyi Fotoğraf Çekmenin Püf Noktalarını Anlattı

Bursa'da yaptığı işi yapan başka bir fotoğrafçı olmadığını söyleyen doğum fotoğrafçısı Buse Dalan iyi bir fotoğraf çekmenin sırlarını açıkladı. Öncelikli olarak yüksek çözünürlüklü fotoğraf makinalarına sahip olmak gerekiyor. Donanım ile ekip kusursuz olmalı diyerek her işte olduğu gibi bu işte de özenin ve özverinin önemli olduğundan bahsetti.

1991 yılında İstanbul'da doğan Buse Dalan 2010 yılında almış olduğu eğitim sertifikası ile fotoğrafçılık yapmaya başladı. 2013 yılında Okan Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümünü bitirerek öncelikli olarak reklam ve dijital alanında uzman olan Alice BBDO'da stajyer olarak görev yaptı. Kurumsal pek çok firma için tasarım gerçekleştirdi ve metin yazarlığı da yaptı.Daha sonra meslek hayatı boyunca İstanbul'da serbest olarak doğum fotoğrafçılığı yaptığı dönemde bu işi çok sevdiğini fark ederek bu alana yöneldi.

Ödüllü Fotoğrafçı Buse Dalan: Fotoğrafçı Seçimine Dikkat

Bir dönem doğum fotoğrafçılığı üzerinde çalıştı ve eğitmenlik yaptı. Fotoğrafçılık alanında akademik organizasyonlara katılıp kendini geliştirdi. Şimdi kendisi için en iyi alanın bebek fotoğrafçılığı dış mekan çekimleri olduğunu anladı. Ödüllü fotoğrafçı Bursa'da tek olmanın mutluluğunu yaşarken iyi fotoğraf çekmenin öncelikli olarak bu işi sevmekle başladığından bahsetti. Dalan “farklı konseptler oluşturmak ve yeni alanlarda nasıl çekim yapılması gerektiğini tasarlamak lazım. Yaratıcılığın bu alanda kuvvetli olması gerekiyor. İşini severek yapan ve bu alanda muhakkak eğitim almış kişilerden fotoğraf çekimi konusunda hizmet almak gerekir” dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.