Bursa hava durumu (23 Ocak- 21 Şubat)

Kış mevsimine girdiğimizden dolayı Türkiye’nin birçok şehrinde kar ve yağmur etkili olmaya başladı. Olumsuz hava şartlarına karşı hazırlık olmak isteyen kişiler ikamet ettikleri şehrin hava durumu raporunu merak etmekte. Peki, Bursa’da durumu nasıl?