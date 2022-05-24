Bursa ekmek fiyatı | Bursa'da ekmeğe kaç TL zam geldi? BESAŞ ekmek zammı kaç TL?
Bursa ekmek fiyatı | Bursa'da ekmeğe kaç TL zam geldi? Bursa'da ekmeğe yapılan zammın haberinden sonra ekmek fiyatlarının ne kadar olduğu merak ediliyor. BESAŞ ekmek zammı kaç TL? İşte güncel ekmek fiyatları Bursa...
2022-05-24 17:07:56
Bursa'da ekmeğe kaç TL zam geldi? Bursa'da ekmeğe yapılan zammın haberinden sonra ekmek fiyatlarının ne kadar olduğu merak ediliyor. BESAŞ ekmek zammı kaç TL? İşte güncel ekmek fiyatları Bursa...
Bursa'da ekmeğe kaç TL zam geldi?
Normal ekmeği 3 lirada tutan BESAŞ, 5 liradan satılan tam buğday ekmeğin fiyatını 6,5 lira, 4,5 liradan satılan kepekli ekmeğin fiyatını 5 lira, 10,5 liraya satılan köy ekmeğin fiyatını 13,5 lira, 12,5 liradan satılan siyez ekmeğin fiyatını da 15 lira yaptı.
Zam sonrasında ekmek fiyatlarının güncel listesi;
Tam Buğday Ekmek 6,5 TL
Çavdar Ekmeği 6 TL
Tam Tahıllı Ekmek 6,75 TL
Kepekli Ekmek 5 TL
Yulaflı Ekmek 6,75 TL
Köy Ekmeği (1000 Gr.) 13,5 TL
Ayçekirdekli Ekmek 8 TL
Ruşeymli Ekmek 6,5 TL
Organik Siyez Tam Buğday Ekmeği 15 TL oldu. .
YORUMLAR (0)