Bursa ekmek fiyatı | Bursa'da ekmeğe kaç TL zam geldi? BESAŞ ekmek zammı kaç TL?

Bursa ekmek fiyatı | Bursa'da ekmeğe kaç TL zam geldi? Bursa'da ekmeğe yapılan zammın haberinden sonra ekmek fiyatlarının ne kadar olduğu merak ediliyor. BESAŞ ekmek zammı kaç TL? İşte güncel ekmek fiyatları Bursa...