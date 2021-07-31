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TIMETURK / YAŞAM / Bursa'da zincirleme kaza: 1 kişi öldü, 2'si ağır 5 kişi yaralandı

Bursa'da zincirleme kaza: 1 kişi öldü, 2'si ağır 5 kişi yaralandı

Bursa'da üç aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

46 Dakika Önce
2021-07-31 08:55:37
Bursa'da zincirleme kaza: 1 kişi öldü, 2'si ağır 5 kişi yaralandı

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Olay, Gemlik'e bağlı Kumla Mahallesi'nde meydana geldi.

Armutlu istikametinde gitmekte olan Metehan Karakuş idaresindeki otomobil, henüz bilinmeyen sebeple karşı yönden gelen bir araç ile kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan Karakuş'un otomobili, başka bir otomobile daha çarparak takla attı. Kazada, iki kişi araç içerisinde sıkıştı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yapılan kontrollerde otomobilde sıkışan Sedat Karakuş'un öldüğü belirlendi. İkisi ağır 5 yaralı ise, kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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