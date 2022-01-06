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Bursa'da faciadan dönüldü! 50 metreden site bahçesine uçtu

Bursa'da alkollü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, 50 metre yükseklikten bir sitenin bahçesine uçtu. Kamyonette bulunan 3 kişi kazayı şans eseri hafif yaralı olarak atlattı.

17 Dakika Önce
2022-01-06 06:33:48
Bursa'da faciadan dönüldü! 50 metreden site bahçesine uçtu

Kaza, Gemlik ilçesi Hisartepe Mahallesi 108 Evler bölgesinde meydana geldi. Abdurrahman Usman (34) yönetimindeki 16 ZM 866 plakalı kapalı kasa kamyonet, alkollü olduğu öğrenilen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 50 metre yükseklikten bir sitenin bahçesine uçtu.

Araç ağaçlık alanda asılı kalırken, kaza sırasında bölgede kimsenin bulunmaması olası bir facianın önüne geçti. Site sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine, bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Kamyon sürücüsü Usman ile araçta bulunan 2 kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılardan biri tedbir amaçlı Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kamyon şoförü Abdurrahman Usman'ın yapılan muayenesinde alkollü olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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