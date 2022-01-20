DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Hakim-savcı sınav sonucu açıklandı!
Milanovic'ten Bosna Hersek'teki krizin çözümüne destek
Biden'a halk desteği oranı bugüne kadarki en düşük seviyesinde
South Park 25. sezon ne zaman? South Park 25. sezon izle
Bursa, 140 ülkeden 11 milyon kez görüntülendi
Futbolda yayın hakları ihale süreci başladı
Johnson: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı felaket olur
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 858 bine yaklaştı
AUZEF sınavları ertelendi mi? AUZEF sınavları ne zaman yapılacak? AUZEF
Düşük internet hızına fesih hakkı tanındı
Savunma sanayisi projelerine ilişkin teslim ve hizmetlere KDV istisnası getirildi
Ticaret Bakanlığı uluslararası gözetim şirketine bir ay faaliyetten men cezası verdi
Billur Kalkavan nereli? Billur Kalkavan Kimdir?
2022’nin Yatak Odası Trendleri İstanbul Mobilya Fuarı’nda Görücüye Çıkıyor
Sani Şener, DEİK Türkiye-Kazakistan İş Konseyi Başkanlığına seçildi

TIMETURK / YAŞAM / Bursa, 140 ülkeden 11 milyon kez görüntülendi

Bursa, 140 ülkeden 11 milyon kez görüntülendi

Bursa Büyükşehir Belediyesinin canlı yayın hizmeti sayesinde kent 2021 yılında, Almanya, Rusya, Hollanda, İsveç ve ABD başta olmak üzere 140 ülkeden yaklaşık 11 milyon kez izlendi.

1 Saat Önce
2022-01-20 18:03:54
Bursa, 140 ülkeden 11 milyon kez görüntülendi

Bursa Büyükşehir Belediyesinin canlı yayın hizmeti sayesinde kent 2021 yılında, Almanya, Rusya, Hollanda, İsveç ve ABD başta olmak üzere 140 ülkeden yaklaşık 11 milyon kez izlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, hem şehir içi trafiğin görüntülenerek sürücülere yol durumu hakkında bilgi verilmesi hem de tarihi ve turistik mekanların tanıtımı amacıyla 2012'de başlatılan canlı yayın hizmeti, 109 kamerayla sürdürülüyor.

Türkiye'den sonra özellikle Almanya, Rusya, Hollanda ve ABD'den yoğun takip edilen, bursabuyuksehir.tv adresi üzerinden verilen canlı yayınlar, 2021 yılında 140 ülkeden 11 milyon 187 bin 144 kez izlendi.

En çok görüntülenen gün, 56 bin ile 13 Ocak olurken, görüntülemelerin yüzde 94'ü yurt içinden yapıldı.

Kenti en fazla görüntüleyen ülkeler, Almanya, Rusya, Hollanda, İsveç, ABD, Ukrayna ve Kuveyt oldu. Yurt içinde ise Bursa'nın ardından en fazla görüntülemeyi sırasıyla İstanbul, İzmir, Ankara ve Antalya yaptı.

Bursa'yı izleyenlerin en fazla merak ettiği yerler ise Uludağ zirve, Sarıalan, Teleferik Meydanı, Setbaşı Meydanı ve stadyum oldu.

En fazla görüntüleme, 4 milyon 87 bin ile Uludağ zirve kamerasından gerçekleşti. Bir önceki yıl 1 dakika olan ortalama canlı yayında kalış süresi, 2021 yılında 3,15 dakikaya çıktı.

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş