Büro Personeli iş ilanı | Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı önlisans mezunu büro personeli alımı

Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı tarafından ön lisans mezunu büro personeli alımı yapılacağına ilişkin bir ilan yayımlandı. Resmi Gazete'de de yayınlanan ilanın şartları nelerdir? İşte detaylar...

Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı tarafından ön lisans mezunu büro personeli alımı yapılacağına ilişkin bir ilan yayımlandı. Resmi Gazete'de de yayınlanan ilanın şartları nelerdir? İşte detaylar...

24 Aralık gününe kadar başvuruların alınacağı bildirilen ilanda adayların en az KPSS'de 75 puan almaları şartı aranıyor.

Büro Personeli iş ilanı

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Başkanlığımızda istihdam edilmek üzere 06.06.1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, 1 (bir) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Büro Personeli Alım Şartları Nelerdir?

1. Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı DMK'nın 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

2. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3. Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı DMK'nın 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir.

4. Başvurular dijital ortamda 15/12/2021-24/12/2021 tarihleri arasında alınacaktır. Adaylar, başvurularını 24/12/2021 tarihi saat 23:59:59'a kadar e-Devlet üzerinde YÖKAKKariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirebilecek olup duyuruda belirtilen süre içinde şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir

(Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.)

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.