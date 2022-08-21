Burak Sergen Kimdir? Burak Sergen Yer Aldığı Projeler

Burak Sergen kimdir? Burak Sergen’in yer aldığı dizi ve filmler neler? Sadakatsiz dizisinde Haluk Güçlü olarak yakından tanıdığımız oyunculardan Burak Sergen hakkında merak edilenlere değineceğiz. İşte merak edilenler.

Burak Sergen Kimdir?

Burak Reis Sergen 9 Şubat 1961; Ankara'da Dünya'ya geldi. Tiyatro ve sinema oyuncusudur. Sanatçı Semih Sergen'in oğlu ve Toprak Sergen'in ağabeyidir. 1984 yılında Ankara Devlet Konservatuarı'ndan mezun oldu. Konservatuvardan mezun olduktan sonra staj görevini Bursa Devlet Tiyatrosu'nda yaptı. Staj sonrası, Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Günümüzde halen Devlet Tiyatroları'ndaki görevine devam etmektedir. Ankara Devlet Tiyatrosu Müdür Yardımcılığı ve Müdürlüğünü yaptı. Konya Selçuk Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı'nda öğretim görevlisi olarak çalıştı. Şimdilerde birçok dizi ve filmde yer aldı.

Burak Sergen Yer Aldığı Projeler

Rol aldığı bazı oyunlar;

Aşk Halleri: Maria Goss - Elf Yapım - 2017

Çingene Boksör: Rike Reiniger - Deep Blue Ideas - 2015

Adolf: Pip Utton - Bo Sahne - 2013

Koca Sinan: Hakan Altıner/Fazıl Hayati Çorbacıoğlu - Tiyatro Kedi - 2011

Vahşi Batı (oyun): Sam Shepard - Tiyatro Baykuş - 2011

Neyzen (oyun): Tuncer Cücenoğlu - Tiyatrokare - 2001 (Elf Yapım - 2019)

Katharina Blum'un Çiğnenen Onuru: Heinrich Böll - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2001

Richard (oyun): William Shakespeare - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2001

Geyikler Ve Lanetler: Murathan Mungan - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1999

Gılgameş: Zeynep Avcı - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1996

Budala (oyun): Fyodor Dostoyevski/Simon Gray - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1995

Patlat Bir Shakespeare : Semih Sergen - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1993

Yılın Kadını : Peter Stone - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1993

Hayvan Çiftliği: George Orwell - Ankara Devlet Tiyatrosu

Aşk Mektupları: Albert Ramsdell Gurney - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1991

Şeytan Çelmesi: Vaclav Havel - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1990

Begendiğiniz Gibi: William Shakespeare - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1989

İvona: Witold Gombrowicz - Ankara Devlet Tiyatrosu

Bir Kadın Bir Düş Bir Oyun: Alan Ayckbourn - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1987

Yıldırım Bayezid: Hidayet Sayın - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1986

Sessizliğin İçinden: Mark Medoff - Ankara Devlet Tiyatrosu – 1984

Yönettiği bazı oyunlar;

Anılar (Brighton Beach Anıları): Neil Simon - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2009

Dört Mevsim: Arnold Wesker - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 2003

Polisin Müşterileri: Raymond Castands - Tiyatrokare - 2001

Serseri Gönül: Eugene O'Neill - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2000

Anriko'nun Peşinde: Kubilay Tuncer - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1994

Memleketimden İnsan Manzaraları: Nâzım Hikmet

Rol aldığı bazı sinema filmleri;

Yer Eksi İki - Yakında

Sultanın Sırrı - 2010 - Derviş

Sultan Avrupa'da - 2009 - Sultan Abdülaziz

Mevlana Aşkı Dansı - 2008 - Şems-i Tebrizi

120 - 2007 - Sermet Bey/Musa Çavuş

Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu - 2006 - Uga

Banyo - 2005

Balans ve Manevra - 2005 - Kamyoncu Ali

da Beni Seviyor - 2002 - Necmettin

Hititler - 2002 - I. Şuppiluliuma

Fasulye - 1999 - Katil

Asansör - 1999 - Hastaneyi Basan Adam

Ağır Roman - 1997 - Arap Sado

İstanbul Kanatlarımın Altında - 1996 - IV. Murat

Rol aldığı televizyon filmleri

Deli Dumrul - 2007 - Deli Dumrul

Salur Kazan - 2007 - Salur Kazan

Salur Tutsak Düşünce - 2007 - Salur

Eğrek İle Seğrek - 2007 - Oba Beyi

Bamsı Beyrek - 2007 - Salur

Boğaçhan - 2007

Bamsı Beyrek Neden Öldürüldü - 2007

Uruz Tutsak Düşer - 2007 - Salur

Beybaba / Koltuk - 2003

Rol aldığı bazı diziler;