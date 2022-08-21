Burak Sergen Kimdir? Burak Sergen Yer Aldığı Projeler
Burak Sergen kimdir? Burak Sergen’in yer aldığı dizi ve filmler neler? Sadakatsiz dizisinde Haluk Güçlü olarak yakından tanıdığımız oyunculardan Burak Sergen hakkında merak edilenlere değineceğiz. İşte merak edilenler.
2022-08-21 18:36:15
Burak Sergen Kimdir?
Burak Reis Sergen 9 Şubat 1961; Ankara'da Dünya'ya geldi. Tiyatro ve sinema oyuncusudur. Sanatçı Semih Sergen'in oğlu ve Toprak Sergen'in ağabeyidir. 1984 yılında Ankara Devlet Konservatuarı'ndan mezun oldu. Konservatuvardan mezun olduktan sonra staj görevini Bursa Devlet Tiyatrosu'nda yaptı. Staj sonrası, Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Günümüzde halen Devlet Tiyatroları'ndaki görevine devam etmektedir. Ankara Devlet Tiyatrosu Müdür Yardımcılığı ve Müdürlüğünü yaptı. Konya Selçuk Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı'nda öğretim görevlisi olarak çalıştı. Şimdilerde birçok dizi ve filmde yer aldı.
Burak Sergen Yer Aldığı Projeler
Rol aldığı bazı oyunlar;
- Aşk Halleri: Maria Goss - Elf Yapım - 2017
- Çingene Boksör: Rike Reiniger - Deep Blue Ideas - 2015
- Adolf: Pip Utton - Bo Sahne - 2013
- Koca Sinan: Hakan Altıner/Fazıl Hayati Çorbacıoğlu - Tiyatro Kedi - 2011
- Vahşi Batı (oyun): Sam Shepard - Tiyatro Baykuş - 2011
- Neyzen (oyun): Tuncer Cücenoğlu - Tiyatrokare - 2001 (Elf Yapım - 2019)
- Katharina Blum'un Çiğnenen Onuru: Heinrich Böll - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2001
- Richard (oyun): William Shakespeare - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2001
- Geyikler Ve Lanetler: Murathan Mungan - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1999
- Gılgameş: Zeynep Avcı - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1996
- Budala (oyun): Fyodor Dostoyevski/Simon Gray - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1995
- Patlat Bir Shakespeare : Semih Sergen - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1993
- Yılın Kadını : Peter Stone - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1993
- Hayvan Çiftliği: George Orwell - Ankara Devlet Tiyatrosu
- Aşk Mektupları: Albert Ramsdell Gurney - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1991
- Şeytan Çelmesi: Vaclav Havel - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1990
- Begendiğiniz Gibi: William Shakespeare - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1989
- İvona: Witold Gombrowicz - Ankara Devlet Tiyatrosu
- Bir Kadın Bir Düş Bir Oyun: Alan Ayckbourn - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1987
- Yıldırım Bayezid: Hidayet Sayın - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1986
- Sessizliğin İçinden: Mark Medoff - Ankara Devlet Tiyatrosu – 1984
Yönettiği bazı oyunlar;
- Anılar (Brighton Beach Anıları): Neil Simon - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2009
- Dört Mevsim: Arnold Wesker - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 2003
- Polisin Müşterileri: Raymond Castands - Tiyatrokare - 2001
- Serseri Gönül: Eugene O'Neill - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2000
- Anriko'nun Peşinde: Kubilay Tuncer - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1994
- Memleketimden İnsan Manzaraları: Nâzım Hikmet
Rol aldığı bazı sinema filmleri;
- Yer Eksi İki - Yakında
- Sultanın Sırrı - 2010 - Derviş
- Sultan Avrupa'da - 2009 - Sultan Abdülaziz
- Mevlana Aşkı Dansı - 2008 - Şems-i Tebrizi
- 120 - 2007 - Sermet Bey/Musa Çavuş
- Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu - 2006 - Uga
- Banyo - 2005
- Balans ve Manevra - 2005 - Kamyoncu Ali
- da Beni Seviyor - 2002 - Necmettin
- Hititler - 2002 - I. Şuppiluliuma
- Fasulye - 1999 - Katil
- Asansör - 1999 - Hastaneyi Basan Adam
- Ağır Roman - 1997 - Arap Sado
- İstanbul Kanatlarımın Altında - 1996 - IV. Murat
- Rol aldığı televizyon filmleri
- Deli Dumrul - 2007 - Deli Dumrul
- Salur Kazan - 2007 - Salur Kazan
- Salur Tutsak Düşünce - 2007 - Salur
- Eğrek İle Seğrek - 2007 - Oba Beyi
- Bamsı Beyrek - 2007 - Salur
- Boğaçhan - 2007
- Bamsı Beyrek Neden Öldürüldü - 2007
- Uruz Tutsak Düşer - 2007 - Salur
- Beybaba / Koltuk - 2003
Rol aldığı bazı diziler;
- Gülümse Kaderine - 2022
- Sadakatsiz - 2020-2022 (Haluk Güçlü)
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - 2019-2020 - Feyyaz Meftun
- Halka - 2019 - İlhan Tepeli
- Çukur - 2017-2018 - Baykal Kent/Beyefendi
- Kara Sevda - 2015 - Galip Kozcuoğlu
- Sen Benimsin - 2015 - Şimal Toprak
- Kızıl Elma - 2014 - Süleyman Hekimoğlu
- Aşk ve Ceza - 2010 - Beşir Ağa
- Zoraki Başkan - 2009 - Reis
- Derdest - 2008 - Bülent Yıldırım
- Dicle - 2007 - Seyit
- Erkek Tarafı - 2005 - Kamil
- Köpek - 2005 - Müdür Abbas
- Tam Pansiyon - 2004 - Osman
- Zerda - 2002 - Mahmut Ağa
- Bulut Bey - 2002 - Kudret
- Cesur Kuşku - 2001 - Hal Müdürü
- Aşk ve Gurur - 2001 - Kenan Timur
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