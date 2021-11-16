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TIMETURK / YAŞAM / Burak Özçivit hakkında hapis istemi

Burak Özçivit hakkında hapis istemi

Oyuncu Burak Özçivit hakkında, başrol oyuncusu olduğu ‘Kuruluş Osman’ dizisinin çekimleri sırasında set çalışanlarına hakaret ettiği gerekçesiyle “zincirleme şekilde alenen hakaret” suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapsi talebiyle dava açıldı.

3 Saat Önce
2021-11-16 13:11:00
Burak Özçivit hakkında hapis istemi

Beykoz Riva'da 8 Aralık 2020 tarihinde 'Kuruluş Osman' dizisinin çekimleri sırasında 4 set çalışanına küfür ve hakaret içeren sözler söylediği iddia edilen oyuncu Burak Özçivit hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Beykoz Riva'da çekimleri yapılan Kuruluş Osman dizisinde müştekiler M.B.K., O.Ş. ve A.Ö.'nün kamera asistanı, diğer müşteki T.A.'nın ise görüntü yönetmeni olarak görev yaptığı anlatıldı. İddianamede, Burak Özçivit'in dizinin başrol oyuncusu olduğu, olay günü Özçivit'in bulunduğu çadırdan çıkarak müştekilere yönelik küfür ve hakaret içeren sözler söylediği belirtildi. Müşteki tarafın sunduğu tanıkların alınan beyanlarında bu olayı doğruladıkları kaydedildi.

UZLAŞMA SAĞLANAMADI

Burak Özçivit'in üzerine atılı suçu işlediğine dair yeterli şüphenin oluştuğunun vurgulandığı iddianamede, dosyanın suçun uzlaştırma kapsamında olması sebebiyle uzlaştırmacıya gönderildiği ancak uzlaştırmacı raporuna göre uzlaşma önerisinin olumsuz sonuçlandığı aktarıldı.

İddianamede, Burak Özçivit'in “zincirleme şekilde alenen hakaret” suçundan 3 aydan 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianame gönderildiği Beykoz 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Oyuncu Özçivit'in yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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