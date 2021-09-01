Bülent Kaya, Mantra Club’ı anlattı

İngiltere’de senelerdir turizm sektöründe hizmet veren Bülent Kaya, geçen yıl açtığı gece kulübü ile eğlence dünyasında bu sene Norwich şehrinde eğlence hayatının merkezinde yepyeni ışıl ışıl baştan sona oryantal bir tasarıma sahip kıldığı Mantra isimli gece kulübü ile de eğlence sektöründeki yerini sağlamlaştırmıştır.

Lüksün üst segmentlerinde hizmet veren kulüp, VIP salonu, tropikal bahçesi, hem dinlenmek hem de sosyalleşmek açısından ideal bir atmosfere sahip lounge barı ile dinamik bir kulüptür.

Bülent Kaya, “Birbirinden farklı eğlenceler sunan ve kişilerin müzik tutkularına odaklanan kulüp, en iyi canlı müzik performanslarını sergileyen süper star DJ ler ile çalışıyor. İyi bir Mantra deneyimi sunmak amacındaki kulübümüz, tecrübeli barmenleri tarafından büyük bir ustalık ile hazırlanmış alkollü içeceklerden ve kokteyllerden oluşan geniş bir yelpazeye sahip bulunmaktadır.

Her hafta çeşitli etkinlikler ile geniş izleyici kitlelerine harika gecelerin yaşatıldığı kulüp farklı kesimlere hitap eder. Doğum gününden, düğün resepsiyonlarına, nişan ve yıl dönümü partilerinden, bekarlığa veda gecelerine, vaftiz törenlerinden, cenaze törenlerine değin çok geniş bir yelpazede törenlere ev sahipliği yapabilen Mantra, eğlencenin lüks halini yaşamak isteyenleri bekliyor.” diyerek Mantra'nın konseptine dair açıklamalarda bulundu.

Bülent Kaya, yurt dışında gerçekleştirdiği bunca yatırımın ardından Türkiye'de de eğlence sektörü alanında bir yatırımda bulunmayı planladıklarını, yine hizmet ve ürün kalitesi olarak lüks bir mekân açmayı ve bu mekânı da Bodrum'da açmayı planladıklarını söyleyen Bülent Kaya “Bundan sonraki hedefimiz Türkiye'nin en büyük eğlence mekânını açmak.” dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.