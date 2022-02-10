Bülent Ersoy'un en acı günü | Ersoy son çınarını yitirdi!

Bülent Ersoy'un en acı günü | Bülent Ersoy'un hayattaki son dayanağını kaybetmesi gündeme bomba gibi düştü. Bülent Ersoy'un nesi öldü? Bülent Ersoy'un hangi yakını vefat etti? İşte detaylar...

Bülent Ersoy'un en acı günü | Bülent Ersoy'un hayattaki son dayanağını kaybetmesi gündeme bomba gibi düştü. Bülent Ersoy'un nesi öldü? Bülent Ersoy'un hangi yakını vefat etti? İşte detaylar...

Ersoy son çınarını yitirdi!

Sesiyle zihnimize kazınan Bülent Ersoyson dönemlerde büyüklerini kaybetiği haberlerle gündemegeliyor. 69 yaşındaki sanatçı, her geçen gün sevdiklerini kaybetmenin acısıyla baş başa kalırken aldığı bu son haberle de büyük bir acı yaşadı.

Ersoy, hayatta kalan son büyüğü 99 yaşındaki İsmet Erkoç Soytürk isimli halasını kaybetti. Bir öncceki yıl anne ve babasının ölüm haberiyle büyük bir acı yaşayan ve hala zor günler geçiriyor. Son röportajında yaşadığı anne ve baba acısını duygu dolu sözlerle dile getirmişti. Şimdi ise aynı acıyı halası için yaşıyor.

Bülent Ersoy'un halası İsmet Erkoç Soytürk

İsmet Erkoç Soytürk son dönemde koronavirüs nedeniyle Yalova Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Tedavi aşamasında olan Soytürk, dün akşam hayata vefat etti. Ersoy'un 99 yaşında hayatını kaybeden halası, Yalova'da toprağa verilecek. Bülent Ersoy'un da halasını son yolculuğuna uğurlayacağı düşünülüyor. .