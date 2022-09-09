Bülent Ersoy Kimdir? Bülent Ersoy’un Hayatı
Türk sanat müziği şarkıcısı olan ünlü Sanatçı 'Diva' lâkabıyla bilinen Bülent Ersoy hakkında merak edilen tüm detaylara haberimizde yer vereceğiz. Bülent Ersoy kimdir? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. Bülent Ersoy hangi projelerde yer aldı? İşte merak edilen tüm detayların cevabı haberimizde...
2022-09-09 19:01:29
Bülent Ersoy Kimdir?
Bülent Ersoy 9 Haziran 1952, İstanbul'da dünyaya geldi. Türk sanat müziği şarkıcısı. Bülent Ersoy "Diva" lâkabıyla bilinir. Ersoy, sanat hayatına özel müzik dersleri alarak başladı. Bülent Ersoy, İstanbul Konservatuvarına 2 ay devam etmiştir. Eğitimi süresince Melahat Pars ve Rıdvan Aytan gibi üstatlardan özel dersler almıştır. Konservatuvardan mezun olduktan sonra akademik terbiye vasıtasıyla müzikal tecrübelerini geliştirme fırsatı bulmuş. Ersoy 1970 yılında Fıstıkağacı, Üsküdar'da, bugün Oya Düğün Salonu olarak bilinen, dönemin ilk aile gazinolarından birisi olan Özlem Aile Gazinosu'nda sahneye ilk adımını atmıştır. Sunar Konser Bürosu-Fikret Torun tarafından düzenlenen ses yarışmasına katılarak bu yarışmada birinciliği kazanmıştır. 1971 yılında ilk 45'liği Lüzûm Kalmadı-Neye Yarar Gelişin, Saner Plak'tan çıktı. Sanatçı bu 45'liğinde söz ve müziği Muzaffer Özpınar'a ait "Lüzûm Kalmadı" ve "Neye Yarar Gelişin" adlı eserleri seslendirmiştir. Diva Bülent Ersoy günümüze kadar birçok film ve televizyon programlarında yer aldı.
Diskografi
Albümleri;
- 1973: Ah Tut-i Mucize Guyem
- 1975: Şöhretler
- 1975: Konser 1
- 1976: Toprak Alsın Muradımı
- 1976: Bir Tanrıyı Bir de Beni
- 1976: Konser 2
- 1977: Konser 3
- 1978: Orkide 1
- 1978: Ölmeyen Şarkılar
- 1979: Orkide 2
- 1979: Meyhaneci
- 1980: Dolmamış Çilem
- 1980: Beddua
- 1981: Mahşeri Yaşıyorum
- 1981: Yüz Karası
- 1983: Ak Güvercin
- 1983: Ne Duamsın Ne De Bedduam
- 1984: Düşkünüm Sana
- 1985: Yaşamak İstiyorum
- 1986: Anılardan Bir Demet
- 1987: Avustralya Konseri
- 1987: Suskun Dünyam
- 1988: Biz Ayrılamayız
- 1989: İstiyorum
- 1989: Seçmeler
- 1989: Bizim Hikayemiz
- 1990: Öptüm
- 1991: Bir Sen Bir de Ben
- 1992: Ablan Kurban Olsun Sana
- 1993: Türk Sanat Müziği Konseri 1
- 1993: Türk Sanat Müziği Konseri 2
- 1993: Türk Sanat Müziği Konseri 3
- 1993: Türk Sanat Müziği Konseri 4
- 1993: Şiirlerle Şarkılarla
- 1993: Sefam Olsun
- 1994: Akıllı Ol
- 1995: Alaturka 1995
- 1995: Benim Dünya Güzellerim
- 1997: Maazallah
- 2000: Alaturka 2000
- 2002: Canımsın
- 2011: Aşktan Sabıkalı
Bülent Ersoy Yer Aldığı Projeler
- 1976 Sıralardaki Heyecan-Kendisi
- 1977 Ölmeyen Şarkı-Kendisi
- 1978 İşte Bizim Hikayemiz-Kendisi
- 1980 Beddua-Kendisi
- 1981 Şöhretin Sonu-Kendisi
- 1984 Acı Ekmek-Belma
- Asrın Kadını-Ceylan
- 1985 Tövbekar Kadın-Sultan
- 1986 Efkarlıyım Abiler-Ayşe
- 1988 Biz Ayrılamayız-Kendisi
- 1989 Anılar -Konuk oyuncu
- İstiyorum-Kendisi
- 1995-1996 Bülent Ersoy Show-Kendisi
- 2005 Bülent Ersoy'la Hatırla Bakalım-Kendisi
- 2007-2009 Popstar Alaturka Kendisi-Jüri
- 2012 Beyaz Show Kendisi-Konuk
- 2013-2014 Bülent Ersoy Show-Kendisi
- 2015 Arkadaşım Hoşgeldin-Kendisi-Konuk oyuncu
- 2015 Bu Tarz Benim-Kendisi-Jüri
- 2016 Var Mısınız Yok Musunuz Kendisi-Konuk yarışmacı
- 2017 Dünya Güzellerim-Kendisi
- 2017 Çukur -Kendisi-Konuk oyuncu (1. bölüm)
- 2018 POP star 2018-Kendisi-Jüri
- 2020 Kuaförüm Sensin-Kendisi-Jüri
- 2021 Benzemez Kimse Bize-Kendisi-Sunucu
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