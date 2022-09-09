Bülent Ersoy Kimdir? Bülent Ersoy’un Hayatı

Türk sanat müziği şarkıcısı olan ünlü Sanatçı 'Diva' lâkabıyla bilinen Bülent Ersoy hakkında merak edilen tüm detaylara haberimizde yer vereceğiz. Bülent Ersoy kimdir? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. Bülent Ersoy hangi projelerde yer aldı? İşte merak edilen tüm detayların cevabı haberimizde...

Bülent Ersoy Kimdir?

Bülent Ersoy 9 Haziran 1952, İstanbul'da dünyaya geldi. Türk sanat müziği şarkıcısı. Bülent Ersoy "Diva" lâkabıyla bilinir. Ersoy, sanat hayatına özel müzik dersleri alarak başladı. Bülent Ersoy, İstanbul Konservatuvarına 2 ay devam etmiştir. Eğitimi süresince Melahat Pars ve Rıdvan Aytan gibi üstatlardan özel dersler almıştır. Konservatuvardan mezun olduktan sonra akademik terbiye vasıtasıyla müzikal tecrübelerini geliştirme fırsatı bulmuş. Ersoy 1970 yılında Fıstıkağacı, Üsküdar'da, bugün Oya Düğün Salonu olarak bilinen, dönemin ilk aile gazinolarından birisi olan Özlem Aile Gazinosu'nda sahneye ilk adımını atmıştır. Sunar Konser Bürosu-Fikret Torun tarafından düzenlenen ses yarışmasına katılarak bu yarışmada birinciliği kazanmıştır. 1971 yılında ilk 45'liği Lüzûm Kalmadı-Neye Yarar Gelişin, Saner Plak'tan çıktı. Sanatçı bu 45'liğinde söz ve müziği Muzaffer Özpınar'a ait "Lüzûm Kalmadı" ve "Neye Yarar Gelişin" adlı eserleri seslendirmiştir. Diva Bülent Ersoy günümüze kadar birçok film ve televizyon programlarında yer aldı.

Diskografi

Albümleri;

1973: Ah Tut-i Mucize Guyem

1975: Şöhretler

1975: Konser 1

1976: Toprak Alsın Muradımı

1976: Bir Tanrıyı Bir de Beni

1976: Konser 2

1977: Konser 3

1978: Orkide 1

1978: Ölmeyen Şarkılar

1979: Orkide 2

1979: Meyhaneci

1980: Dolmamış Çilem

1980: Beddua

1981: Mahşeri Yaşıyorum

1981: Yüz Karası

1983: Ak Güvercin

1983: Ne Duamsın Ne De Bedduam

1984: Düşkünüm Sana

1985: Yaşamak İstiyorum

1986: Anılardan Bir Demet

1987: Avustralya Konseri

1987: Suskun Dünyam

1988: Biz Ayrılamayız

1989: İstiyorum

1989: Seçmeler

1989: Bizim Hikayemiz

1990: Öptüm

1991: Bir Sen Bir de Ben

1992: Ablan Kurban Olsun Sana

1993: Türk Sanat Müziği Konseri 1

1993: Türk Sanat Müziği Konseri 2

1993: Türk Sanat Müziği Konseri 3

1993: Türk Sanat Müziği Konseri 4

1993: Şiirlerle Şarkılarla

1993: Sefam Olsun

1994: Akıllı Ol

1995: Alaturka 1995

1995: Benim Dünya Güzellerim

1997: Maazallah

2000: Alaturka 2000

2002: Canımsın

2011: Aşktan Sabıkalı

Bülent Ersoy Yer Aldığı Projeler