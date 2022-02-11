Bülent Ersoy'dan Anıtkabir açıklaması! Tekrar gideceğim

Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyaretinde üniformalı bir subayın kendisine şemsiye tutması gündeme bomba gibi düşmüştü. Ersoy yeniden açıklama yaparak 'Atamı yine ziyarete gideceğim, ben öyle kolay pabuç bırakmam' ifadelerini kullandı.

Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre Bülent Ersoy, Anıtkabir ziyaretinde yaşanan ‘şemsiye krizi' ile ilgili, “Ata'mı ziyarete gittim yine gideceğim, yine gideceğim. Ben öyle kolay pabuç bırakmam, beni bilirsiniz” dedi.

‘Film işi şimdilik askıya alındı'

Bülent Ersoy daha önce hayatının film olacağı şeklindeki açıklamasının hatırlatılması üzerine "Filmler koptu" diyerek projenin şimdilik askıya alındığını açıklayıp "Ben öldükten sonra bazı eksiklikler kalırsa o zaman da bilemiyorum. Ne bileyim? Bazen çekilmeli bazen de çekilmemeli diyorum. Hayatımın içerisinde rahmetliler var. Onlara ne denecek? Film işine henüz karar vermedim" şeklinde konuştu

‘Yine gideceğim'