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Bu saç telleri 14 bin dolara satıldı

Nirvana grubunun kurucusu ve solisti 27 yaşında hayatını kaybeden şarkıcı Kurt Cobain’in saçı, 14 bin 145 dolarla açık artırmayla satıldı.

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18.05.2021 14:45:53
Bu saç telleri 14 bin dolara satıldı

Efsane rock yıldızının birkaç saç teli, müzayedede 14 bin 145 dolara alıcı buldu. Ünlü şarkıcının saç telleri rekor fiyata alıcı bulurken 6.5 santimetre uzunluğundaki her bir saç telinin satış fiyatı 2 bin 357 dolara satıldı.

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Saç tellerinin, 29 Ekim 1989'da İngiltere'nin Birmingham kentinde arkadaşı Tessa Osbourne tarafından kesilerek saklandığı belirtildi.

Cobain ve grubunun 1993 'MTV Unplugged in New York' performansında kullandığı akustik gitarı, Haziran 2020'de müzayedede rekor kırarak 6 milyon dolara satılmıştı. 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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