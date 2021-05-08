DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Sadık Han ikinci kez Londra Belediye Başkanı oldu
Erzurumspor teknik direktör Yılmaz Vural ile yollarını ayırdı
Orta Doğu Dörtlüsü, İsrail'e itidal çağrısı yaptı
Crabs Media Kurucusu Hüseyin Cesur; Profesyonel Dijital Ajanslarla Çalışmak Daha Fazla Avantaj Sağlıyor
Sağlık Turizmi Direktörü Mehmet Hanefi; Ozonfue Saç Ekiminin Daha Başarılı Sonuçları Olduğunu Söyledi
Katar Emiri Temim: İsrail'in saldırılarını durduracak her türlü rolü oynamaya hazırız
Burak Önal; Dijital Pazarlama Ajansı Crabs Media 24 Ülkeye Hizmet Veriyor
Ödüllü Hekim Doç. Dr. Cengiz Eriş’ten Eğitim Ve Kariyer Konusunda Bilgi
Doç. Dr. Orhan Bat Kimdir?
İsrailli milletvekili: Filistinlilere müdahalede gerçek mermi kullanılmalı
Black Fashion CEO’su Berkay Yıldız Yeni Sezonla İlgili Açıklamalar Yaptı!
Op. Dr. Ekrem Keskin Burun Estetiği Avantajları Nelerdir?
Minimum enerji maksimum tasarruf
İHH, 2007 yılından bu yana Katarakt ameliyatları ve sağlık yardımları yapıyor
Erdoğan'dan İslam ülkelerine Mescid-i Aksa ve Kudüs çağrısı

İSTANBUL

20:16:00

İftar vakti

BURSA

20:13

04:06
20:13
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:58

03:52
19:58
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:40

03:37
19:40
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:24

03:19
19:24
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

19:09

03:20
19:09
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:16:00

İftar vakti

ANKARA

19:58

03:52
SAHUR
19:58
İFTAR

ERZURUM

19:24

03:19
SAHUR
19:24
İFTAR

'Bu ramazanda da mağdur ve mazlumun yanındayız'

Hayırseverlerin zekat, fitre ve fidyelerini yurt içi ve yurt dışı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam eden Önce İnsan Derneği'nin başkanı Nuray Canan Songür, 'bu ramazanda da mağdur ve mazlumlara el uzattıklarını' kaydetti

ABONE OL

Google News - Timeturk
08.05.2021 15:33:38
'Bu ramazanda da mağdur ve mazlumun yanındayız'

Önce İnsan Derneği; bu ramazanda da zekat, fitre ve fidye bağışlarını yardıma muhtaç ülke ve bölgelerdeki ihtiyaç sahipleriyle buluşturmaya devam ediyor. Dernek, yurt içi ve yurt dışında insanlara yardım elini uzatırken yakın coğrafyada mazlumların yanında olduğunu katkılarıyla hissettiriyor.

Zekat, fitre ve fidyeler ihtiyaç sahiplerine

Suriye'deki mülteci kamplarına yardımda bulunan Önce İnsan Derneği, İdlip'teki kamplarda yaşayan savaş mağduru mülteci ailelere zekat yardımlarını ulaştırıyor.
Türkiye'deki hayırseverlerin yapmış olduğu zekat, fitre ve fidye bağışları Önce İnsan Derneği aracılığığla gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmakta. Kuzey İdlip bölgesindeki derme-çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veren Suriyeli aileler, yapılan yardımlarla temel ihtiyaçlarını gideriyor.

once2

"Güzel dualarını alıyoruz"

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Önce İnsan Derneği Başkanı Nuray Canan Songür, “Bağışçılarımızın göndermiş olduğu zekât, fitre ve fidye gibi yardımları savaştan kaçarak güvenli bölgeye sığınan, çadırlarda oldukça zor bir hayat mücadelesi veren kardeşlerimize nakit olarak ulaştırıyoruz. Dünyanın her bölgesinde mazlum ve mağdur insanların yardımına koşan ülkemiz onların umudu olmaya ve en güzel duaları almaya devam ediyor. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin.” dedi.

İftar ve kumanya yardımı sürüyor

"İnsanların sofralarında sıcak bir kap yemek olsun" çabasıyla başlatılan iftar ve sahur yardımları kapsamında Suriye'nin İdlip bölgesinde bulunan savaş mağduru mülteci kamplarında binden fazla kişiye sıcak yemek dağıtımını devam ettirmekte olan Önce İnsan Derneği, aynı zamanda Türkiye'de her gün 100 kişiye iftar yemeği ve kumanya paketi dağıtımında bulunuyor. Dernek kanalıyla Afrika'da da çeşitli bölgelerde gıda paketi dağıtımı ve iftar programları ile Ramazan yardımları yapılıyor.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

A.k.e

Allah Kabul etsin

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH Ramazan
İHH Ramazan