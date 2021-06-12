Bu müzelere girmek cesaret ister

Tuvalet müzesi, parazit müzesi ya da köpek tasması müzesi duydunuz mu? Peki işkence müzesini ziyaret etmek ister misiniz?

Dünyanın bilinen ilk resmi müzesi Lüksemburg'da bulunuyor. Türk müzeciliğinin temelleri ise 1846 yılında Tophane-i Amire Müşiri Fethi Ahmet Paşa'nın İstanbul'da Aya İrini Kilisesi'nde ilk müzeyi kurmasıyla atılmıştır.

Dünyanın çok farklı bölgelerinde öyle müzeler var ki gerek adları gerekse içireklireyle dikkati çekiyor.

Klasik müze anlayışının dışında konu ve materyal olarak en marjinal müzelere göz atmaya ne dersiniz.

İşte dünyanın en ilginç müzeleri:

Kırık Kalpler Müzesi, Zagrep, Hırvatistan

Zagrep'teki tarihi Upper Town bölgesinde yer alan bu müze, sadece aşk ilişkilerinde değil tüm insan ilişkilerindeki ayrılıkları konu alıyor. Veda mektupları, çiftlerden birbirlerine kalan nesneler, kırık saatler, oyuncaklar… Bu müzede her objenin anlatıldığında hüzün veren bir hikayesi bulunuyor.

Casusluk Müzesi, Washington, Amerika Birleşik Devletleri

Washington'da bulunan Müze, aksiyon ve macera dolu ajan filmlerine ve bilim kurgu romanlara ilgi duyanlar için ideal. Minyatür kameralardan radyo alıcılarına, gizli silahlardan buluşma yerlerine kadar bu müzede her şey var. Zengin koleksiyona sahip olan müze film arşivi, tarihi fotoğraflar ve güncel ajan filmlerine ait obje ve oyuncaklar ile daha da zenginleştirilmiş durumda.Müzede James Bond gibi özel temalarda sergilerin ya da şovların sergilendiği bir de etkinlik takvimi var.

İşkence Müzesi, Amsterdam, Hollanda

Amsterdam'da kasvetiyle insanın içine işleyen bir İşkence Müzesi bulunuyor. Avrupa'nın adeta karanlık geçmişine bir yolculuk yapılıyor. Müzede 40'tan fazla işkence aleti sergileniyor. Başta elektrikli sandalye ve giyotin olmak üzere, 100'den fazla ülkede hala işkencelerin aktif olarak devam ettiğine dikkat çeken bu müze, farkındalık yaratması bakımından da ziyarete değer.

Mumya Müzesi, Guanajuato, Meksika

Guanajuato, aynı zamanda UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan bir eyalet başkenti. Mumya Müzesi'nde ölü bir çocuk bedeniniyle karşılaşabilirsiniz. Üstelik buradaki mumyalama süreci, tamamen bölgenin iklim koşulları nedeniyle doğal olarak meydana geldiği için iki kat fazla ilgi çekiyor.Mısır'daki Firavunların aksine, Meksika'daki mumyalar son derece fakir kimseler.Mezardan çıkan bedenlerin hiç bozulmamış olması da o kadar ilginç

Su Altı Müzesi, Cancun, Meksika

Meksika'nın Karayipleri olarak da anılan Cancun, dünya çapında son derece popüler bir turist destinasyonu. Cancun'da dünyanın en ilginç su altı müzelerinden birini de bulabilirsiniz.Müzeyi gezebilmek için şnorkelle ya da aletli dalış gibi bir yolla suyun altına inmeniz gerekiyor.

Köpek Tasması Müzesi, Kent, İngiltere

İngiltere'nin başkenti Londra'ya 1 saatlik sürüş mesafesinde yer alan Kent ilginç bir şatoya ve müzeye ev sahipliği yapıyor. The Dog Collar Museum ya da Türkçe adıyla Köpek Tasmaları Müzesi beş asırlık bir tasma koleksiyonuna sahip. Kalenin son sahibi olan Lady Baillie'nin köpek sevgisi, bu ilginç koleksiyona da ilham vermiş. 15. ve 16. yüzyılda kullanılan antika tasmalardan bugünün süslü tasmalarına kadar yüzlerce farklı obje müzede sergileniyor.

Tuvalet Müzesi, Yeni Delhi, Hindistan

Hijyen ve temizlik anlayışının Milattan Önce 2500 yılına kadar uzanan tarihini, Hindistan'daki Uluslararası Tuvalet Müzesi'nde bulabilirsiniz. Gandhi'nin temizlik üzerine özlü sözleri müze duvarlarını süslüyor.Hindistan'ın resmi tatil günleri dışında yılın her günü açık olan müzede, klozetlerin çağlara, yıllara ve milletlere göre değişimi ustalıkla sergilenmiş durumda. Müzeyi gezmenin ücretsiz olduğunu da belirtmekte fayda var. Klozetlerin halkla buluşması tamamen kamu hizmeti olarak tasarlanmış durumda.

Kanalizasyon Müzesi, Paris, Fransa

1200'lü yıllarda kurulan ve günümüzdeki anlamıyla kanalizasyon sistemlerinin en eskilerinden biri olan Paris kanalizasyonu, limitli olarak müze dahilinde gezilebiliyor. Müzeye girebilmek için kırktan fazla basamakla yer altına inmeniz gerekiyor, 500 metre kadar yer altında yürümeli ve yürüyüş boyunca yaklaşık bir saat orada kalmanız gerekmekte.

Parazit Müzesi, Tokyo, Japonya

Müzede, parazitlerin hangi organları etkilediği ya da insanlarda ve hayvanlarda nasıl göründüğü çarpıcı biçimde gözler önüne seriliyor. Parazit ile ilgili bilimsel araştırmalara da aktif olarak yer verilen müzenin dünyada başka bir örneği yok.

Kadavra Müzesi, Guben, Almanya

Kadavraların sanatsal biçimde sergilendiği orijinal bir müze. Kas bütünlüğü tamamen korunan bedenleri ve organları, farklı pozisyonlarda izlemek gerçekten de dikkat çekici.İnsanlar buraya vücutlarını bağışlama şansına da sahip. Bağışçılar müzeyi hayatları boyunca istedikleri kadar ücretsiz gezebiliyor

Vampir Müzesi, Paris, Fransa

Paris'e bağlı Les Lilas adlı yerleşimde yer alan Vampir Müzesi, korkularının üstüne yürümek isteyenler için gidilmesi görülmesi gereken mekan. Özellikle vampir temalı Hollywood filmlerinin gençler tarafından büyük ilgi görmesi, bu müzeye olan ilgiyi de artırmış durumda. Müzede vampir kostümleri arasında dolaşabilirsiniz. Vampir temalı korku oyunlarına da katılmabilirsiniz.

Dondurma Müzesi, Bologna, Italy

Dünyadaki tek Dondurma Müzesi İtalya'nın Bologna şehrinde bulunuyor. Burada hem dondurma yapımında kullanılan teknolojinin yıllar içindeki değişimi hem de dondurma yapımının sanatsal ve kültürel yönleri sergileniyor. Özellikle çocuklar bu müzeye ilgi duyuyor.

Sosis Müzesi, Berlin, Almanya

Almanların Worcester sosu meşhur. Bu sosa köri gibi çeşitli baharatlar eklenerek yapılan Currywurst isimli sosis yemeği ise müzeleştirilmeye değer bulunan bir başka lezzet.Berlin ve Hamburg sosis konusunda iddialı iki şehir ama Berlin müze adımıyla öne geçmiş bulunuyor. Müzede dilerseniz seyyar bir satıcı gibi sosis yapmayı ve satışını gerçekleştirmeyi de deneyimlemeniz mümkün.

Hardal Müzesi, Middleton, Amerika Birleşik Devletleri

Amerika'da bulunan Hardal Müzesi, 60 ülkeden 5 bine yakın hardal çeşidini aynı çatı altında buluşturuyor. Eti ve burgeri bu kadar seven bir millet için hardalın ne kadar önemli olduğu anlaşılsa da, müzeler dolusu hardalın yaratacağı turistik etkiyi daha önce düşünen olmamıştır.

Cadılık ve Sihir Müzesi, Cornwall, İngiltere

Birleşik Krallık'a ait bir kontluk olan Cornwall'da çok sayıda müze mevcut ancak bunlardan en ilginci Cadılık ve Sihir Müzesi. Müzede cadılık ve sihir tarihine dair çarpıcı belgelere ulaşmak mümkün. 3 bin adetin üzerinde olduğu belirtilen bu belgeler, cadılıkla suçlanan ne kadar çok insan olduğunu da gözler önüne seriyor. Müze koleksiyonunda, cadılıkla suçlanan kadınlara yapılan işkencelerin aletleri, aynalar ve iyileştirici otlar da var.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.