Bu müzede insanlar duvarları yiyor! İnanamayacaksınız

Bursa’da bulunan çikolata müzesindeki görevliler, müzeyi görmeye gelen ziyaretçilerden mustarip.

Bursa'da bulunan mychocolate müzesinde çikolatadan yapılan tarihi ve doğal değerlerin yanı sıra siyaset, sanat, spor gibi alanlarda ünlü olan isimlerin portreleri de yer alıyor.

Çikolata ustası Mesut Kırımlı tarafından açılan müzede Belçika çikolatasından yapılmış objeler bulunuyor.

Bursa'nın simgeleşmiş Cumalıkızık evlerinden Ulu Cami'ye kadar pek çok yapı çikolata görünümüyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

MÜZEDEKİ ÇİKOLATALARI YİYORLAR!

Ancak müzenin tamamının çikolatadan oluşması ziyaretçilerin kendilerine hakim olamayıp çikolataları yemesine sebep oluyor. Müzedeki görevliler insanların duvarlardaki çikolataları yemesinden dolayı her hafta tadilat yapmak zorunda kaldıklarını belirtiyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.