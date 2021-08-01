Bu meslekleri seçmek sizin elinizde!

Tren/Metroda Yolcu İtme Görevlisi ya da Profesyonel Yas Tutucu olmak istemez miydiniz?

Bilim ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte iş tanımları ve meslekler de kabuk değiştirirken yeni yeni meslekler ortaya çıkmaya başladı. Geleceği yönelik tahmin ve tasarımlarda bulunan fütüristler ise belli başlı mesleklerin bugünden ağırlıklarını hissettirmeye başladıkları kanaatinde son dönemde ilginç olduğu kadar vizyoner açılım sunan bazı meslekler ise şöyle:

Aktüerlik: Son yıllarda özellikle; sigortacılık, bankacılık gibi alanlarda sık sık adı geçen aktüerlik, risk ölçme ve yönetme uzmanlığı olarak tanımlanmaktadır. Mevcut durumu analiz ederek gelecekte meydana gelebilecek risk faktörlerini de hesaba katarak gerekli raporlamaları yapan aktüerler, mali durumun kontrol altına alınması, mevcut kaynakların korunması, yedek kaynak hesaplamaları ve bütçenin dengelenmesi gibi pek çok konuda fayda sağlamaktadırlar.

Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi: Teknoloji ile birlikte ortaya çıkan ve her geçen gün daha da prestijli hale gelen Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi; ticaret, teknoloji, yönetim, bilgisayar ve yazılım ile ilgili son güncellemeleri takip etmek, sektörel bilgileri uygulamaya geçirmek amacıyla oluşturulmuş bir meslek.

Ergonomi Mühendisliği: İş yerlerinde çalışanların daha verimli ve rahat çalışabilmesi için uygun koşulları oluşturmak, çalışanlar için motive edici bir ortam yaratmak ve konforlu çalışma imkanı sunmak gibi sorumlulukları olan Ergonomi Mühendisleri, çalışanların daha iyi koşullarda çalışmaları, dolayısıyla şirketlerin daha çok kazanç elde etmelerine katkı sunmaları sayesinde şirketler tarafından oldukça değer verilen meslek grupları arasında gösteriliyor.

Şiropraktör: Şiropraktör, kemik ve kas bozuklukları üzerine bir meslek. Yerinde olmayan kasların tekrar yerlerine oturması için elle ve gerekli aletlerle müdahaleyi kapsayan mesleği yapanlar doktorlar kadar iyi maddi olanaklara sahip olabiliyor.

Okülarist: Dış görünüş açısından kendini kötü hisseden kişilerin eski görüntülerine kavuşmaları noktasında devreye giren okülaristler, yapay gözler oluşturuyor. Yapay göz, görme yetisini yerine getiremese de görünüş olarak hastanın kendisini daha iyi hissetmesini sağlayabiliyor.

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği: Dünyada yeni yeni yaygınlaşan mesleklerdendir. Organik ya da inorganik kökenli maddelerden nano malzemelerin tasarlanmasını sağlayan Nanoloji Mühendisleri; sağlık, bilim, teknoloji, çevre ile ilgili birçok alanda çalışabiliyor. Dünyanın, teknolojinin gücü ile çok daha yaşanılabilir hale geleceğine inanıyor ve dünyaya yeni katkılar sunmak istiyorsanız bu meslek dikkatinizi çekebilir.

İhtiyaca göre ortaya çıkan ilginç meslekler

Bazı meslekler de var ki ihtiyaç durumunda ortaya çıkmış, insanların ilginç de olsa beklentilerine büyük bir oranda karşılık vermişlerdir.

İşte bunlalardan en önemlileri ve dikkati çekenler:

Tren/Metroda Yolcu İtme Görevlisi: Japonya'da trenlerdeki kalabalıktan ötürü doğan bu meslek Japon dilinde ‘Oshiya' olarak adlandırılıyor. Oshiya'ların görevi ise tren/metronun kalabalık saatlerinde olabildiğince insanı vagona bindirmek ve kapılar kapanıncaya kadar içeriye iyice itmek.

Profesyonel Yas Tutucu: Güney Doğu Asya'da ölen kişinin ahirete huzurla intikal etmesi için olabildiğince yüksek sesle ağlayıp sızlanılan bir cenaze töreni düzenlenmesi geleneği bulunuyor. Bu sebeple bazı cenaze sahiplerinin bu geleneği yerine getirmeleri için tutabilecekleri profesyonel yas tutucular bulunuyor. Bu kişilerin görevi ise cenaze boyu yüksek sesle ağlamak

Köpek maması tadımcısı: Yeni üretilen ıslak, kuru, ödül ve kemik köpek mamalarını tadarak rakip firma ürünleri ile karşılaştırma yapmak ile görevini köpek maması tadımcıları üstleniyor. Adından da anlaşılacağı üzere bu mesleği seçmek herkesin hayali olmayabilir.

Mobilya Deneme Görevlisi: Denedikleri mobilyalar kaktüs gibi dikenli şeyler olmadığı sürece çok da zor olmayan bir meslek. Bu mesleği icra eden kişilerin görevi mobilyaları oturarak, uyuyarak, hareket ettirerek rahatlığı ve güvenilirliği için test etmek.

Araba Plakası Gizleyici: Plakasına uygun olmayan günde trafiğe çıkması gereken otomobil sahibi İranlıların ihtiyacına bağlı olarak “plaka gizleyiciliği” mesleği ortaya çıkmış. Bu kişiler araç sahipleri aracı kullanırken arkalarından giderek plaka numaralarının kameralara yakalanmasını engelliyor.

Profesyonel Sırada Bekleme Elemanı: Japonya'da uzayan kuyruklarda beklemek istemeyenler yerine profesyonel olarak kiralanabilen sıra bekleme elemanları bulunuyor. Bu kişiler belirli bir ücret karşılığında sizin yerinize sırada beklemekle görevini üstleniyorlar.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.