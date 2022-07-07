Bu kurbanda gönüller bir olsun

İDDEF 13 yıl boyunca Adak, Sadaka, Akika ve Şükür kurbanlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ediyor.

Kurban Bayramı bağışları, başta eğitim olmak üzere temel ihtiyaçlarının karşılanması için kullanılmakta ve kurban kesimi yapılmaktadır. Emanet edilen kurban bağışları;Ortadoğu, Balkanlar Asya ve Afrika'daki köylerde, mülteci kamplarında, yetimhane ve medreselerde büyük bir ziyafete dönüşüyor. İDDEF'e Kurban Bayramı bağışı yapılarak, ihtiyaç sahiplerine destek olunmakta.

NASIL KURBAN BAĞIŞI YAPILIR?

Online bağışta veya banka aracılığıyla yaptığınız bağışlarda buluna bilinmektedir. Online bağış için;iddef.org sitesinden işlem gerçekleşmektedir. Hesap aracılığı ile bağışta; Açıklama bölümüne bağış amacı (Su Kuyusu, Zekat,Adak,Akika,Şükür vs.), isim ve cep telefonu numarası yazılmaktadır. Bir hisse bedeli 1200 TL, küçükbaş bedeli ise 1400 olarak belirlenmiştir.

BİR DİĞER FAALİYETLER

SU KUYUSU

Dünya üzerinde yaklaşık olarak 700 milyon insan temiz suya erişememekte. Çamurlu suyu içmek zorunda olan başta çocuk ve bebeklerden her hafta 2 bin insanın hayatına mal olmakta. İDDEF bu sorunlara çözüm bulabilmek için su kuyuları açmakta. Başta Asya ve Afrika ülkesi olmak üzere temiz suya erişemeyen birçok ülkeye giderek bölgede yaşayan insanların temizliklerini ve günlük su ihtiyaçlarını kolay bir şekilde sağlayabilmelerine yardımcı oluyor.

Su Kuyusu Maliyetleri

Pakistan; Elle Sondajlı, 5 çeşmeli, Güneş enerjisi panelli, 40 m - 60 m arası 300 - 400, 3000 $

Filipinler;Elle kazım, Elektrikli 5 çeşmeli, Depolu 10 m - 21 m arası 300 - 400 4250 $

Bangladeş; Elle Kazım, Manuel Pompa, 46 m - 60 m arası 300 - 400 900 $

Burkina Faso;Sondaj, Güneş panelli, Elektrikli 12 Çeşmeli, Depolu 70 m - 100 m arası 500 - 700 17.400 €

Nijerya; Sondaj,Elektrikli 5 Çeşmeli, Jeneratör, Depolu 50 m - 70 m arası 600 - 800 6.325 $

Mali; Elle Kazım, Manuel Pompa 10 m - 25 m arası 300 - 400 4.250 $