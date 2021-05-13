Bu heykeller karşısında 'taş kesileceksiniz!'

Dünyanın çok farklı coğrafyalarında ilginç tasarımlarıyla dikkati çeken heykeller verdikleri mesajla da görenleri şaşırtmaya devam ediyor...

Dünyanın muhtelif bölgelerinde hatta Türkiye'de o kadar çok heykel var ki... Ekonomik süreci, sosyal gelişmişliği, kültürel dokuyu ve siyasi gelenekleri tanımlama adına ortaya konan bu sanat eserleri toplumsal hafızalarda yer edinirken bazı heykeller gerek anlatmak istedikleriyle gerek yapılış tarzlarıyla gerekse fiziki yapılarıyla kafalarda çok farklı bir düşünce oluşturuyor.İşte gördüğünüzde şaşırıp kalacağınız çok farklı coğrafyalardan etneresan heykeller:

30 metrelik atlar

İskoçya'nın Falkrik bölgesinde bulunan ve tüm dünyada Kelpies olarak tanınan 30 metre boyundaki at başı heykelleri metalden yapılmıştır.Heykeller heykeltıraş Andy Scott tarafından tasarlandıve Ekim 2013'te tamamlanmıştır.

Kuşaklara uzanan eller

Hands Sculpture yani Eller Heykeli İtalya, Venedik'teki Büyük Kanal'ın içinden uzanarak bir otelin duvarını destekliyor. İtalyan sanatçı Lorenzo Quinn bu anıtla küresel ısınma konusunda farkındalık yaratmayı amaç edinmiş. Quinn, “Venedik, yüzyıllar boyunca kültürlere ilham kaynağı olan yüzen bir sanat şehridir,bunu sürdürmek için kuşağımızın ve gelecek kuşağımızın desteğine ihtiyacı var.Venedik, iklim değişikliği ve zaman kaybı tehdidi altında” demiştir.

Dev turuncu yapıtlar

Belçika'nın Oostende şehrinde denizin hemen kenarında beliren dev turuncu yapıtlar bölgeye gelen ziyaretçilerde büyük merak uyandırmakta. Arne Quinze tarafından yapılan metal eserlerin adı “Rock Strangers” ve yabancılaşma/yabancılaştırma üzerine derin anlamlar barındırmakta

Çöle hareket getirmek için

Şili'deki Atacama Çölü'nün ortasındaki dev eli görenler onun eski uygarlıklardan kalma bir eser olduğunu düşünse de yapımı 1992 yılında tamamlanmıştır.“La Mano del Desierto” yani Çölün Eli,bölgeye yakın yerde yaşayan Antofagasta yerlileri çölde hareket yaratmak için sipariş vermişler ve heykeltraş Mario Mario Irarrázabal da demir iskelet üzerine dökülen çimento ile bu heykeli yapmış

Ahşap bu kadar korkutmamıştı

Hawaii'deki Pu'uhonua o Hōnaunau Ulusal Tarih Park ziyaretçilerine farklı bir sumuda bulunuyor. Telaffuzu biraz zor olan bu yerde dev heykeller mevcut ve iki Ki'i bu parkta… “Ki'i” bir Hawaii kelimesi ve insan şekline sahip ahşap heykel anlamını taşıyor

Mimar ve eşinin eseri

İngiltere Dorchester'de 26 dönümlük bir arazide yer alan “Sculpture by the Lakes” ünlü mimar Simon Gudgeon ve eşi tarafından yaratılmış. Göllerin yayıldığı bu geniş alanda devasa ya da küçük boyutlarda onlarca heykeller bulunmakta.

Batum'da aşkın heykeli

1937'de Viyana'da yayımlanan Ali ve Nino romanının kahramanları, Tiflisli heykeltıraş Tamara Kvesitadze tarafından anıtsal bir kimlik kazandı. Gürcistan Batum'da deniz kıyısında bulunan “Aşk Heykeli” motorlu bir düzenekle hareket ediyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.