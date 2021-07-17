DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

2021'in ilk yarısında 552 bin 810 adet konut satıldı
Oğuz Atay kimdir? Oğuz Atay'ın edebi eserleri nelerdir?
Patates püresi nasıl yapılır?
'Bitcoin çaresiz ve safları kandırmak için tasarlandı'
Paris Kulübü, Sudan’ın 14,1 milyar dolarlık borcunu sildi
Kimisi yazlıklarında kimisi yazdıklarında yaşıyor
İngiltere'de başbakanlık konutu önünde ırkçılığa karşı 'diz çökme' eylemi yapıldı
Yazar İsmail Kılıçarslan’dan 15 Temmuz’a ''tiyatro'' diyenlere sert tepki
Bisiklet Eğitmeni Helin Zozan Kaya
Libya Başbakanı Dibeybe: Hafter ile iletişim kuruyoruz
Almanya’da sel felaketinde ölenlerin sayısı 141’e yükseldi
Nakitle 'temasımız' kesiliyor!
Analiz: ABD:Enflasyon endişesi, ısınma efekti
Yunanistan kabusu yaşıyor: Günlük vaka sayısı bir ayda 10 katına çıktı
Bilim Kurulu'ndan koronavirüs aşısı olmayanlara kısıtlama önerisi

TIMETURK / YAŞAM / Bu haberi okuduktan sonra dilencilere para verirken kalp krizi geçirebilirsiniz

Bu haberi okuduktan sonra dilencilere para verirken kalp krizi geçirebilirsiniz

Kayseri'de denetim yapan zabıta ekipleri bir dilencinin üzerinde 1025 TL olduğunu tespit etti.

3 Saat Önce
2021-07-17 18:19:22
Bu haberi okuduktan sonra dilencilere para verirken kalp krizi geçirebilirsiniz

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, yaklaşan Kurban Bayramı'nı fırsat bilip insanların manevi ve dinî duygularını istismar ederek dilencilik yapan şahıslara yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Kent genelinde zabıta ekiplerinin yapmış olduğu denetimlerde Cami Kebir Mahallesi, Cami Kebir Cami önünde camiden çıkan vatandaşların duygularını istismar ederek dilencilik yapan kadın yakalandı.

Dilencinin yapılan üst aramasında toplam bin 25 TL para çıkarken, üzerinden çıkan para kamuya aktarılmak üzere tutanak karşılığı müsadere edildi. Ayrıca dilenci kadın, 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 33. maddesi gereği ‘İdari Yaptırım Karar Tutanağı' düzenlenerek bölgeden uzaklaştırıldı.

Zabıta Daire Başkanlığınca vatandaşlardan duygu istismarı yapan dilencilere itibar edilmemesi uyarısı yapılarak, “Vatandaşlarımızın sağlık esenlik huzur ve kamu düzenini sağlamak amacıyla denetimlerimiz aralıksız olarak devam edecektir” denildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH
İHH